Πάνω από 2.900 οι παραβάσεις του ΚΟΚ στην Κεντρική Μακεδονία τον Μάρτιο – Οι περισσότερες για υπερβολική ταχύτητα
Τον Μάρτιο, η Τροχαία Κεντρικής Μακεδονίας βεβαίωσε πάνω από 2.900 παραβάσεις, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης, παραβάσεις ΚΤΕΟ και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Περισσότερες από 2.900 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαίωσαν οι υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με τον απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, περιοχές εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
Οι περισσότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν για υπερβολική ταχύτητα (1.872) και ακολουθούν η μη χρήση ζώνη ασφαλείας (351), οι παραβάσεις για ΚΤΕΟ (126) και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (112).
Επίσης βεβαιώθηκαν:
-103 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,
-100 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
-77 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος,
-55 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
-47 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-36 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
-31 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,
-9 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας και
-2 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.
Μείωση τροχαίων
Στις ίδιες περιοχές σημειώθηκαν 12 τροχαία ατυχήματα τον Μάρτιο του 2026, έναντι 17 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Κανένα τροχαίο δεν ήταν θανατηφόρο, ενώ τον Μάρτιο του 2025 έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους.
Τρεις ήταν οι σοβαρά τραυματίες (κανένας το 2025) και οι 10 ελαφρά τραυματίες, έναντι 24 το 2025.
- Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
- Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
