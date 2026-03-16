Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 12 Μαρτίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (16-3-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -25.627- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -4.970- παραβάσεις.

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας

Ενδεικτικά αναφέρονται -38- για παραβίαση σηματοδοτών, -260- για υπερβολική ταχύτητα, -181- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, -293- για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -89- για χρήση κινητού τηλεφώνου, -187- για έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α..

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν -255- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν -15- οδηγοί.

Τέλος αφαιρέθηκαν -255- άδειες κυκλοφορίας, -1.010- άδειες ικανότητας οδήγησης, -212- πινακίδες κυκλοφορίας ενώ ακινητοποιήθηκαν -548- οχήματα.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.