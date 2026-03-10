Τροχαία: Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν 252 οδηγοί στην Αττική – 8 συλλήψεις
Η ειδική εξόρμηση της Τροχαίας πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής
- «Ψευτοκαλόγερος» έκανε εράνους και αποσπούσε χρήματα από πιστούς - Στο σπίτι του βρέθηκε και εξοπλισμός αστυνομικού
- Έκρηξη σε γυμνάσιο του Ηρακλείου – Τον εκρηκτικό μηχανισμό τον είχαν φτιάξει μαθητές
- Κίνδυνος για την υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν - Η προειδοποίηση του ΠΟΥ
- Μετεωρίτης έπεσε σε σπίτι στη Γερμανία – Χιλιάδες αναφορές για έκρηξη στον ουρανό
Εντατικούς ελέγχους σε οδικούς άξονες στην Αττική πραγματοποίησε η Τροχαία από την περασμένη Παρασκευή, 5 Μαρτίου μέχρι και χθες 9 Μαρτίου βεβαιώνοντας χιλιάδες παραβάσεις.
Ειδικότερα διενεργήθηκαν 31.494 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 5.246 παραβάσεις.
Οι παραβάσεις
Ενδεικτικά αναφέρονται 32 για παραβίαση σηματοδοτών, 286 για υπερβολική ταχύτητα, 176 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 352 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 137 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 184 για έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α..
Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν 8 οδηγοί.
Τέλος αφαιρέθηκαν 202 άδειες κυκλοφορίας, 1.005 άδειες ικανότητας οδήγησης, 169 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 599 οχήματα.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
Η ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..
Στους ελέγχους συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.
- 50 χρόνια Apple, πέντε παταγώδη fail – Λάθος προϊόντα που κόστισαν δισεκατομμύρια ως μαθήματα νίκης
- Ηράκλειο: Συνελήφθησαν μαθητές και γονείς για την έκρηξη σε σχολείο
- Ο Λανουά, η τηλεκριτική και τα ανέκδοτα με τη γνώμη της ΚΕΔ
- Συνελήφθησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια οι ληστές με τη μηχανή που έκλεβαν τσάντες από διερχόμενα αυτοκίνητα
- Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
- ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
- Η ατάκα του Γουόρντ για το Παρί – Ολυμπιακός: «Ήρθα για να κάνω τη δουλειά μου»
- Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις