Τροχαία: Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν 252 οδηγοί στην Αττική – 8 συλλήψεις

Εντατικούς ελέγχους σε οδικούς άξονες στην Αττική πραγματοποίησε η Τροχαία από την περασμένη Παρασκευή, 5 Μαρτίου μέχρι και χθες 9 Μαρτίου βεβαιώνοντας χιλιάδες παραβάσεις.

Ειδικότερα διενεργήθηκαν 31.494 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 5.246 παραβάσεις.

Οι παραβάσεις

Ενδεικτικά αναφέρονται 32 για παραβίαση σηματοδοτών, 286 για υπερβολική ταχύτητα, 176 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 352 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 137 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 184 για έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α..

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν 8 οδηγοί.

Τέλος αφαιρέθηκαν 202 άδειες κυκλοφορίας, 1.005 άδειες ικανότητας οδήγησης, 169 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 599 οχήματα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Η ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στους ελέγχους συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.