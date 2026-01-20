Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ

Με αμείωτο βαθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας για την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και των επιβατών στις απαιτήσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας γίνονται συνεχώς έλεγχοι, με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν και ποιες από τις παραβάσεις είναι οι αγαπημένες των οδηγών αυτοκινήτων και δικύκλων.

Αν για τα αυτοκίνητα είναι στην… κορυφή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, αντίστοιχα στα δίκυκλα είναι η μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση.

Ειδικότερα, το διάστημα από τις 12/01/2026 έως τις 18/01/2026 πραγματοποιήθηκαν 15.261 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 972 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες 20 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής.

Επίσης, βεβαιώθηκαν 123 παραβάσεις σε συνεπιβάτες μοτοσικλετών, καθώς και 146 οδηγούς ηλεκτρικών σκούτερ (Ε.Π.Η.Ο. όπως χαρακτηρίζονται στον ΚΟΚ).

Μηδενική ανοχή

Από την Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζεται ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δίνεται σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών.

Όπως αναφέρεται μάλιστα στο Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Στην Αττική η πλειοψηφία

«Πρωταθλήτρια» αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά η περιφέρεια Αττικής με 577 παραβάσεις, ακολουθούμενη από τα Ιόνια Νησιά με 76 παραβάσεις, την Κρήτη με 70 παραβάσεις, το Νότιο Αιγαίο με 69 παραβάσεις και τη Δυτική Αττική με 65 παραβάσεις.

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη), 350 πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων, και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.