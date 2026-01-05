Τροχαία: 152 οδηγοί εντοπίστηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ στην Αττική το πρώτο πενθήμερο του 2026
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τροχαία από την Πρωτοχρονιά μέχρι σήμερα το πρωί διενεργήθηκαν 20.672 έλεγχοι αλκοτέστ στην Αττική
Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική για την αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 1 Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (5-1-2026), πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 20.672 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Δύο συλλήψεις
Παράλληλα συνελήφθησαν 2 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
