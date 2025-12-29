Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για αλκοτέστ τις γιορτινές ημέρες ενώ και χθες, στο κέντρο της Αθήνας ελέγχθηκαν σχεδόν 2.500 οδηγοί.

Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν έντεκα οδηγοί να έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν πρόστιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να απομακρυνθούν τα οχήματα με τη βοήθεια γερανού.

Ωστόσο, από τους χθεσινούς ελέγχους, ξεχώρισε η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι καθώς σε έλεγχο που έγινε βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κλιμάκιο της τροχαίας την επέβαλε πρόστιμο 300 ευρώ ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ΄ολη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.