Τι έδειξαν τα αλκοτέστ μετά το ρεβεγιόν Χριστουγέννων – Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι
Μικρό ποσοστό οδηγών συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που δείχνει ότι η αυστηρότητα των ελέγχων αποδίδει
Στο πρώτο ρεβεγιόν, μετά την αλλαγή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέλησε να «μετρήσει» η Ελληνική Αστυνομία την επιτυχία τόσο των νέων μέτρων και ποινών, όσο και των αυστηρών ελέγχων που διεξάγονται συστηματικά.
Ειδικότερα, η αλλαγή στους ελέγχους έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον ελέγχονται όλα τα οχήματα που περνούν από το σημείο που υπάρχουν τα στελέχη της Τροχαίας, και δεν γίνονται δειγματοληπτικά έλεγχοι όπως παλαιότερα.
Λίγοι οδηγοί θετικοί
Έτσι, εχθές, παραμονή Χριστουγέννων στην Αττική διενεργήθηκαν 6.804 έλεγχοι, με 87 οδηγούς να βγαίνουν θετικοί στο αλκοτέστ. Μάλιστα, μόλις ένας εξ αυτών είχε υπερβεί το όριο του 0,60 στον εκπνεόμενο αέρα που οδηγείται στο Αυτόφωρο.
Όπως σημειώνουν τα στελέχη της Τροχαίας, οι εντατικοί έλεγχοι και οι αυστηρές ποινές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποδίδουν.
