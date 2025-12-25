newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Τι έδειξαν τα αλκοτέστ μετά το ρεβεγιόν Χριστουγέννων – Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι
Ελλάδα 25 Δεκεμβρίου 2025 | 17:30

Τι έδειξαν τα αλκοτέστ μετά το ρεβεγιόν Χριστουγέννων – Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι

Μικρό ποσοστό οδηγών συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που δείχνει ότι η αυστηρότητα των ελέγχων αποδίδει

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Στο πρώτο ρεβεγιόν, μετά την αλλαγή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέλησε να «μετρήσει» η Ελληνική Αστυνομία την επιτυχία τόσο των νέων μέτρων και ποινών, όσο και των αυστηρών ελέγχων που διεξάγονται συστηματικά.

Ειδικότερα, η αλλαγή στους ελέγχους έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον ελέγχονται όλα τα οχήματα που περνούν από το σημείο που υπάρχουν τα στελέχη της Τροχαίας, και δεν γίνονται δειγματοληπτικά έλεγχοι όπως παλαιότερα.

Λίγοι οδηγοί θετικοί

Έτσι, εχθές, παραμονή Χριστουγέννων στην Αττική διενεργήθηκαν 6.804 έλεγχοι, με 87 οδηγούς να βγαίνουν θετικοί στο αλκοτέστ. Μάλιστα, μόλις ένας εξ αυτών είχε υπερβεί το όριο του 0,60 στον εκπνεόμενο αέρα που οδηγείται στο Αυτόφωρο.

Όπως σημειώνουν τα στελέχη της Τροχαίας, οι εντατικοί έλεγχοι και οι αυστηρές ποινές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Business
Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

World
Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Eternity C: Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεση των Χούθι
Eternity C 25.12.25

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από της ψυχής» - Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεσης των Χούθι

Ο Έλληνας φρουρός του Eternity C περιέγραψε την περιπέτειά του ως ένα βαθύ προσωπικό μάθημα ζωής, τονίζοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά

Σύνταξη
Χαϊδάρι: Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό – Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
Ιερά Οδός 25.12.25

Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Σύνταξη
Οργισμένη απάντηση Πλακιά για την χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train – «Αρρωστημένη συμπεριφορά»
Ελλάδα 25.12.25

Οργισμένη απάντηση Πλακιά για την χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train - «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

Ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη κάρτα αντικατοπτρίζει, όπως αναφέρει, «την αρρωστημένη στάση ενός κράτους που επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές», τονίζοντας ότι πρόκειται για έκφραση απόλυτης χυδαιότητας.

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του
Ελλάδα 25.12.25

Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Καναδός Χιου Χέφνερ» 25.12.25

Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ μπαίνει στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι, με το συνήθως ξυρισμένο πρόσωπό του να καλύπτεται από μια πυκνή γενειάδα. Η λάμψη των τακτικών ενέσεων βλαστοκυττάρων και της δίαιτας χωρίς υδατάνθρακες έχει πια χαθεί. Η χαρακτηριστική ασημένια χαίτη του 83χρονου έχει αραιώσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Eternity C: Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεση των Χούθι
Eternity C 25.12.25

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από της ψυχής» - Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεσης των Χούθι

Ο Έλληνας φρουρός του Eternity C περιέγραψε την περιπέτειά του ως ένα βαθύ προσωπικό μάθημα ζωής, τονίζοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά

Σύνταξη
Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;
Holly Jolly Christmas 25.12.25

Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;

Αρκούν λίγες νότες —ένα κουδούνισμα, μια γνώριμη ενορχήστρωση— για να καταλάβουμε αμέσως ότι το τραγούδι που ακούμε λέει: «Είναι Χριστούγεννα». Γιατί όμως;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 25.12.25

«Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία

«Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν διάλογο», δήλωσε ο Πάπας Λέων

Σύνταξη
Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής
Άλλα Αθλήματα 25.12.25

Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής

Θλίψη σκέπασε την οικογένεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, αφού την παραμονή των Χριστουγέννων βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής διάθλου, Σίβερτ Μπάκεν.

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων – Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών
ΗΠΑ 25.12.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων - Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών

Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για διάσωση - Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Σύνταξη
Πολωνία: Πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν επάνω από την Βαλτική ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος
Κόσμος 25.12.25

Πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν επάνω από την Βαλτική ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος

Τμήμα του εναερίου χώρου επάνω από την περιφέρεια Ποντλάσιε της βορειοανατολικής Πολωνίας που συνορεύει με την Λευκορωσία έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)

Διπλή γιορτή για τον Χρήστο Μουζακίτη ανήμερα των Χριστουγέννων, με το transfermarkt να καταγράφει ότι είναι και ο δεύτερος πιο ακριβός παίκτης στην Ευρώπη που έχει γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία έκανε έφοδο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι και συνέλαβε Παλαιστίνιο που είχε ντυθεί Άγιος Βασίλης
Χάιφα 25.12.25

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε έφοδο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι και συνέλαβε Παλαιστίνιο ντυμένο Άγιο Βασίλη

Οι αστυνομικοί του Ισραήλ διέκοψαν τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη Χάιφα, κατάσχεσαν τον εξοπλισμό και συνέλαβαν έναν DJ και έναν πλανόδιο πωλητή

Σύνταξη
Powerball: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ παραμονή των Χριστουγέννων
ΗΠΑ 25.12.25

Ένας υπερτυχερός από το Αρκάνσας κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ του Powerball παραμονή των Χριστουγέννων

Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς το κορυφαίο έπαθλο στο Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια - Τα δελτία κοστίζουν 2 δολάρια και το παιχνίδι διεξάγεται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ

Σύνταξη
Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη – Μια cine δεκάδα
«Ηo-Ηo-Ηo» 25.12.25

Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη - Μια cine δεκάδα

Από το Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα του Billy Bob Thornton έως τον Richard Attenborough στο Miracle on 34th Street ο σινεκριτικός των Times ανατρέχει στις καλύτερες ερμηνείες του γενειοφόρου δωροδότη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
Επικαιρότητα 25.12.25

Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του

Σύνταξη
Χαϊδάρι: Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό – Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
Ιερά Οδός 25.12.25

Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Σύνταξη
Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένας από τους πλέουν περιζήτητους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό!

Σύνταξη
