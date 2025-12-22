newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλκοτέστ: Σώζουν αλλά δεν αρκεί – Οι περισσότερες παραβάσεις μετά τον νέο ΚΟΚ
Ελλάδα 22 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Αλκοτέστ: Σώζουν αλλά δεν αρκεί – Οι περισσότερες παραβάσεις μετά τον νέο ΚΟΚ

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Τροχαίας - Μαζικά αλκοτέστ στους δρόμους της πρωτεύουσας - Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα για παραβάσεις είναι αυξημένα κατά 5,2% σε ετήσια βάση

Πέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Spotlight

Σάββατο βράδυ, στον δρόμο του γυρισμού από κάποια έξοδο. Μια μεγάλη ουρά από αυτοκίνητα, ασυνήθιστη τέτοιες ώρες, σχηματίζεται μπροστά. Είναι ακόμα ένα μαζικό αλκοτέστ στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπου ο αριθμός των ελέγχων παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση από την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στις 13 Σεπτεμβρίου – κατά σχεδόν 400%.

Ενόψει των γιορτών όπου οι έξοδοι και η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνονται, οι έλεγχοι θα είναι ακόμα πιο εντατικοί

Τα στοιχεία δείχνουν, λοιπόν, πως οι Αρχές έχουν υποδεχθεί «ζεστά» τον νέο ΚΟΚ, ειδικά σε ό,τι αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Αλλωστε, τα βεβαιωθέντα πρόστιμα για τις εν λόγω παραβάσεις, αυτά ανέρχονται σε 3.029 για το συγκεκριμένο διάστημα, αυξημένα κατά 5,2% σε ετήσια βάση.

Υπάρχει και αποτέλεσμα: Στους τρεις πρώτους μήνες εφαρμογής του νέου Κώδικα, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί στην Αττική κατά 32,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ σημαντική μείωση παρατηρείται και στους σοβαρούς τραυματισμούς (-19,4%). Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, όμως δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Ενόψει των γιορτών, όπου οι έξοδοι και η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνονται, οι έλεγχοι αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο εντατικοί. Στην εξίσωση μπαίνει με τον τρόπο της και η Εκκλησία, με τους ιερείς να καλούν το ποίμνιο να προσέχει ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες. Το μεγάλο «στοίχημα», όμως, είναι η διατήρηση αυτής της δυναμικής και τους επόμενους μήνες, αλλά και η εδραίωση στο ευρύ κοινό της αίσθησης ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν αποτελεί επιλογή και όταν γίνεται, υπάρχουν συνέπειες.

«Το καθοριστικό στοιχείο είναι η συνέχιση των ελέγχων με σταθερότητα και συνέπεια καθώς και η εμφανής και συστηματική παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους» λέει στα «ΝΕΑ» η Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». «Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει, άλλωστε, ότι η συνεχής επιτήρηση λειτουργεί αποτρεπτικά για επιθετικές συμπεριφορές και συμβάλλει ουσιαστικά στη συμμόρφωση των οδηγών με τους κανόνες» προσθέτει.

«Πέραν των ελέγχων, το πλέον σημαντικό ζήτημα είναι η αλλαγή νοοτροπίας και η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας οδικής ασφάλειας. Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες πρέπει να ενσωματωθούν στην οδική μας παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό, κομβικό ρόλο διαδραματίζει η πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα περιβάλλον πολιτισμού και ασφάλειας που θα σέβεται και θα προστατεύει τη ζωή στον δρόμο».

Μετρό τα σαββατόβραδα

Αναμφίβολα, συμπληρωματικό μέτρο στην αύξηση των ελέγχων (και τη μείωση των δυστυχημάτων) είναι η μεταμεσονύκτια λειτουργία των δύο γραμμών του μετρό, του τραμ και ορισμένων λεωφορειακών γραμμών, το Σάββατο προς Κυριακή. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δίνουν μια φθηνή λύση στους «εξοδούχους» ώστε να αποφύγουν την οδήγηση, ειδικά αν έχουν πιει. Ωστόσο, η δημόσια συγκοινωνία δεν εξυπηρετεί όλες τις περιοχές, ενώ η νυχτερινή λειτουργία δεν έχει επεκταθεί στο βράδυ της Παρασκευής, που ενδείκνυται επίσης για… νυχτοπερπατήματα.

Το μέτρο κρίνεται μέχρι στιγμής πετυχημένο, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών, κάθε Σάββατο επικυρώνονται περίπου 50.000 εισιτήρια από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί. Εξ αυτών, το 85-90% των εισιτηρίων αφορούν τα μέσα της ΣΤΑΣΥ, δηλαδή το μετρό και το τραμ. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν «λαθρεπιβάτες» που μπαίνουν στους συρμούς ή το λεωφορείο χωρίς να επικυρώσουν το εισιτήριό τους.

Οπως αναφέρουν στα «ΝΕΑ» πηγές του υπουργείου Μεταφορών, προς το παρόν δεν εξετάζεται η επέκταση του μέτρου και το βράδυ της Παρασκευής. Σε πρώτο πλάνο έχει μπει η γεωγραφική του επέκταση στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα δοκιμαστεί πιλοτικά τα Σάββατα 20 και 27 Δεκεμβρίου. Αν όλα πάνε «κατ’ ευχήν», η ολονύχτια λειτουργία θα μονιμοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του δικτύου του μετρό στην Καλαμαριά.

Ταχύτητα και χρήση κινητού

Σε αυτό το φόντο, οι περισσότερες παραβάσεις που έχει καταγράψει η Τροχαία Αττικής μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ αφορούν τα όρια ταχύτητας, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, αλλά και τη χρήση κινητού τηλεφώνου την ώρα της οδήγησης. Η χρήση του κινητού μάλιστα, είναι μια νέα «μάστιγα» των τελευταίων χρόνων. Στην ασφαλέστερή της εκδοχή, αυξάνει τον εκνευρισμό των χρηστών του οδικού δικτύου όταν ένας οδηγός αφαιρείται κοιτώντας το τηλέφωνό του στο φανάρι. Οταν το κινητό χρησιμοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι εν κινήσει, όμως, τα αποτελέσματα είναι συχνά ολέθρια – ακόμα και μοιραία.

Το διάστημα 13 Σεπτεμβρίου ως 12 Δεκεμβρίου, για του λόγου το αληθές, παρατηρήθηκε αύξηση 28% στα πρόστιμα για τη χρήση κινητού, με τις παραβάσεις να ανέρχονται σε 1.682 έναντι 1.314 την ίδια περίοδο της περσινής χρονιάς. Ο παραπάνω αριθμός, όμως, είναι πολύ μικρός έναντι αυτού που πραγματικά συμβαίνει και μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει καθημερινά. Περισσότερες διαπιστωμένες παραβάσεις αφορούν τη μη χρήση ζώνης (23,6%), η μεγαλύτερη αύξηση, όμως, αφορά την παραβίαση των ορίων ταχύτητας (41%).

Τα συνολικά πρόστιμα για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του νέου ΚΟΚ αυξήθηκαν κατά 6% και ανήλθαν σε 105.790, έναντι 99.754 το 2024. Η συχνότερη παράβαση αφορά, με διαφορά, τη στάθμευση, όπου βεβαιώθηκαν 38.354 πρόστιμα. Ακολουθούν γενικές παραβάσεις του ΚΟΚ, οι οποίες ήταν 23.123 στην περίοδο αναφοράς, ενώ οι ταχογράφοι που παρατηρούν την οδήγηση φορτηγών και λεωφορείων «έγραψαν» 14.954 παραβάσεις.

Και ο άγιος, φοβέρα θέλει

Σημαντική μείωση παρατηρείται, την ίδια στιγμή, στις παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους (33%). Ο αστυνόμος Α της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, αναφέρει στα «ΝΕΑ» ότι η σημαντική μείωση των παραβάσεων για κράνος «εκτιμάται ότι είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης της εκστρατείας χρήσης προστατευτικού κράνους, το οποίο έχει ως συνέπεια τη συμμόρφωση της πλειονότητας των οδηγών».

Οπως επισημαίνει ο ίδιος, παρόλο που ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων αυξήθηκε, ως αποτέλεσμα των αυξημένων ελέγχων και του δόγματος «μηδενικής ανοχής», η μείωση των σοβαρών ατυχημάτων υποδηλώνει ότι οι οδηγοί αρχίζουν να συμμορφώνονται σε κρίσιμους τομείς που αφορούν την ανθρώπινη ζωή. «Η σημαντική μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών καταδεικνύει ότι η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης και η εφαρμογή του νέου ΚΟΚ λειτουργούν αποτρεπτικά», υπογραμμίζει.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Ηλεκτροκίνηση
Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή
Ελλάδα 21.12.25

Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή

Ο 27χρονος έδινε όλα τα χρήματα από τη διακίνηση των ναρκωτικών στον 26χρονο ο οποίος του έδινε οδηγίες και εντολές για το πώς θα κινείται στην Κω

Σύνταξη
Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» – Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια
Δείτε χάρτη 21.12.25

Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» - Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια

Οι αγρότες απαντούν στην εκστρατεία κοινωνικού αυτοματισμού που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Μαζί τους» δηλώνουν πολίτες που περνούν μέσα από τα μπλόκα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές
Ελλάδα 21.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές

Σύμφωνα με το MEGA από την αστυνομική έρευνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρία κυκλώματα που για χρόνια λάμβαναν μεγάλα χρηματικά από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν τα δικαιούνταν

Σύνταξη
«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας
Όσα καταγγέλλει 21.12.25

«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας

Ο Κώστας Ανεστίδης δηλώνει ότι θα καταθέσει μηνύσεις. «Ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
Τέμπη 21.12.25

«Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης», λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την εκταφή του παιδιού του, Ντένις και το πού καθυστερεί η υπόθεση. «Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια», επισήμανε.

Σύνταξη
Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών – Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες
Ανυποχώρητοι 21.12.25

Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών - Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες

Οι αγρότες συνεχίζουν ακλόνητοι τον αγώνα τους - Τι αποφάσισε η συνέλευση του μπλόκου στη Νίκαια, γιατί δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο - Ζητούν τα στοιχεία συμμετεχόντων σε κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών
Ελλάδα 21.12.25

Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία για την περίοδο των εορτών

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται από αύριο Δευτέρα μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών

Σύνταξη
Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 21.12.25

Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» εντοπίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι 7 ανήλικα άτομα

Σύνταξη
Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία
Γιατί καθυστερούν 21.12.25

Εκταφές θυμάτων Τεμπών: Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα – Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία

Τι γίνεται με τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών; Ποιες οικογένειες έχουν υποβάλει αιτήματα και γιατί καθυστερεί η διαδικασία; Όλα όσα ζητάνε από την εισαγγελία οι συγγενείς των θυμάτων. Τι λέει στο in ο δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού
Ελλάδα 21.12.25

Έλεγχος της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης» λέει η Καρυστιανού

«Όλα είναι καθαρά και διάφανα... Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό» ξεκαθαρίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25 Upd: 19:29

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως». Αθώος δηλώνει ο ίδιος και ετοιμάζεται να προσφύγει κατά των συκοφαντών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα «It Girls» της Αναγέννησης στην Ιταλία: Πώς τρεις γυναίκες χρησιμοποίησαν τη μόδα για να αποκτήσουν δύναμη
Πολιτικά fashion icons 22.12.25

Τα «It Girls» της Αναγέννησης στην Ιταλία: Πώς τρεις γυναίκες χρησιμοποίησαν τη μόδα για να αποκτήσουν δύναμη

Σε μια Ιταλία γεμάτη συγκρούσεις και συμμαχίες, τρεις γυναίκες της Αναγέννησης —η Σιμονέττα, η Ισαβέλλα και η Έλενορα— μετέτρεψαν τη μόδα σε ισχυρό πολιτικό εργαλείο και άφησαν κληρονομιά που αντέχει.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη
Πρωτοπόρος 22.12.25

Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

Ο Ίθαν Χοκ και η Αλεξάντρα Σίβα ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής τέχνης Άγκνες Ντένες.

Σύνταξη
Airbnb: Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα
Ακίνητα 22.12.25

Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα

Η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα - Στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ για την εικόνα στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Κώστας Ντελέζος
Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου – Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες
Τι προτείνουν οι τράπεζες 22.12.25

Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου

Οι τράπεζες ετοιμάζονται να προτείνουν αποταμιευτικούς - συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς και επενδυτικά «καλάθια» το 2026 για να μην «κάθονται» τα χρήματα χωρίς να αβγατίζουν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;
Πολιτικός «Ιανός» 22.12.25

Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;

Ενισχυμένη από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ελίσσεται μεταξύ των ρόλων του ακροδεξιού «χαμαιλέοντα» και ενός «Δούρειου Ίππου» του Τραμπ στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το CBS News αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ
Του Ελ Σαλβαδόρ 22.12.25

CBS News: Αιφνίδια αναβολή της προβολής ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT

Η προβολή στο CBS News του ντοκιμαντέρ για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ αναβλήθηκε επ' αόριστον λίγες ώρες πριν βγει στον αέρα.

Σύνταξη
Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφει η τιμή του στις αγορές της Ασίας
Ασιατικές αγορές 22.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

Τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά άγγιξε σήμερα Δευτέρα ο χρυσός στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Σύνταξη
Ισπανία: Πολύ βαριά ήττα των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς σε περιφερειακές εκλογές
Περιφερειακές εκλογές 22.12.25

Συντριβή των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς στην Ισπανία

Το σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας υπέστη πολύ βαριά ήττα σε περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση στην Εστρεμαδούρα, που κάποτε θεωρείτο οχυρό του, ενώ η ακροδεξιά αύξησε τις δυνάμεις της.

Σύνταξη
Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ εάν δεν αφοπλιστούν
ΗΠΑ 22.12.25

Και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά της Χεζμπολάχ ζητά ο Λίντσεϊ Γκράχαμ

Στρατιωτική δράση κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, εάν δεν αφοπλιστούν, εισηγείται ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ακόμα και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σάαρ καλεί τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο να επιστρέψουν «στο σπίτι»
«Κυνηγιούνται» 22.12.25

Ο Σάαρ καλεί τους απανταχού Εβραίους να επιστρέψουν «στο σπίτι»

Να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ζητά από τους Εβραίους, ο Γκίντεον Σάαρ, επειδή «κυνηγιούνται σε όλον τον κόσμο» και «καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και έχουμε μια κάποια ιστορική εμπειρία».

Σύνταξη
Γαλλία: Την κατασκευή νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν 22.12.25

Η Γαλλία κατασκευάζει νέο αεροπλανοφόρο παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο

Την κατασκευή νέου, επίσης πυρηνοκίνητου, αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν, που θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό, με πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα
Ισραήλ 22.12.25

Παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των ΜΜΕ στη Γάζα

Την 4η Ιανουαρίου έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα για πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα.

Σύνταξη
Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή
Ελλάδα 21.12.25

Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή

Ο 27χρονος έδινε όλα τα χρήματα από τη διακίνηση των ναρκωτικών στον 26χρονο ο οποίος του έδινε οδηγίες και εντολές για το πώς θα κινείται στην Κω

Σύνταξη
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε σαν αλλαγή στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα και λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε... ήδη το γκολ της διοργάνωσης, με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στην κίνηση! - Εύκολη νίκη 2-0 κόντρα στις Κομόρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο