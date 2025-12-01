Τροχαία: 266 παραβάσεις σε ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική – Συνελήφθησαν 6 οδηγοί

Νέα εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (27 Νοεμβρίου 2025) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα (1-12-2025) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Παραβάσεις και συλλήψεις

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 17.547 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 266 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 6 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.