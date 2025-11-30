«Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Καλλιθέα – Αφαιρέθηκαν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας
Στόχος της επιχείρησης στην Καλλιθέα ήταν η αποτροπή επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
«Στοπ» σε αυτοσχέδιες κόντρες οχημάτων έβαλε το βράδυ του Σαββάτου (29/110 η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, αποτρέποντας τη διεξαγωγή επικίνδυνων συγκεντρώσεων οδηγών στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας.
Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποτροπή επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 162 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας συνολικά 38 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούν:
Πρόκληση θορύβων: 8
Έλλειψη ή δυσδιάκριτες πινακίδες: 9
Φιμέ τζάμια: 15
Λοιπές παραβάσεις: 6
Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν ακόμη 5 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής τονίζει ότι θα συνεχίσει τις στοχευμένες εξορμήσεις, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αποτροπή επικίνδυνης οδήγησης σε σημεία όπου παρατηρούνται συγκεντρώσεις για αυτοσχέδιους αγώνες.
