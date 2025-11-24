Τροχαία: Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι για μεθυσμένους οδηγούς στην Αττική – 12 συλλήψεις και 387 παραβάσεις σε αλκοτέστ
Η Τροχαία πραγματοποίησε συνολικά 22.800 ελέγχους το τελευταίο τετραήμερο και βεβαιώθηκαν 387 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
- «Κατάφωρος ρατσισμός»: Σάλο προκάλεσε ακροδεξιά Αυστραλιανή γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα
- Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
- Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις
- Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Νέους σαρωτικούς ελέγχους για μεθυσμένους οδηγούς πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική το τετραήμερο που πέρασε.
Οι έλεγχοι αλκοτέστ έγιναν στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 20 Νοεμβρίου 2025 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24-11-2025).
Αλκοτέστ στην Ομόνοια
Πρόστιμα και συλλήψεις
Στην ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 22.800 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 387 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Παράλληλα συνελήφθησαν 12 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
- Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
- Πόσο στοίχισε στην οικογένεια Τραμπ η βουτιά των κρυπτονομισμάτων
- Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
- GenAI Summit: Η σημασία της ανάπτυξης ισχυρών θεμελιωδών μοντέλων AI εντός της ΕΕ
- Μήνυμα σοκ στον Καμέγιο της Ράγιο: «Να πάθεις καρκίνο και να πέσεις νεκρός στο γήπεδο»!
- Πάνος Κιάμος: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του τραγουδιστή – Την αποχαιρέτησε με ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη
- Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
- «Ιθάκη»: Πολιτική τρικυμία προκαλεί το βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα – «Καταιγίδα» αντιδράσεων με το «καλημέρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις