Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καυγά δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγία Βαρβάρα που κατέληξαν να πέφτουν με δύναμη πάνω σε τζαμαρία.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν στις 9:10 το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα. Για άγνωστο λόγο οι δύο κοπέλες λογομάχησαν. Τα αίματα άναψαν γρήγορα, άρχισαν να ανταλλάσσουν μπουνιές, κλοτσιές και να μαλλιοτραβιούνται.

Μέχρι που όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο πέφτουν με φόρα στην τζαμαρία ενός καταστήματος που διαλύεται.

«Δεν καταλαβαίνω το λόγο που έγινε όλο αυτό, είναι άσκοπος ο λόγος, είναι για ένα αγόρι… Η μια κοπέλα ήρθε να πιάσει την αδερφή μου, την έπιασε από το κεφάλι. Ξεκίνησαν να παίζουν μπουνιές και κλοτσιές, την έπιασε από το μαλλί. Ήρθαν έπεσαν πάνω στην τζαμαρία. Χάλια, έτρεχε αίμα από το κεφάλι, από τα χέρια, από μέτωπα, παντού ήταν γεμάτη μέσα στα αίματα», λέει ο αδερφός της μιας 19χρονης.

Έντρομες οι φίλες των δύο κοριτσιών έσπευσαν να τις βοηθήσουν βλέποντας τες να αιμορραγούν.

Οι 19χρονες σηκώνονται και πιάνουν κατευθείαν τα κεφάλια τους. Τα κοφτερά γυαλιά της τζαμαρίας τους προκάλεσαν βαθιά τραύματα σε πρόσωπο, λαιμό, χέρια και σώμα.

«Η κόρη μου μου είπε ”μαμά εγώ δεν ξέρω ούτε αυτά τα κορίτσια, ούτε αυτό το αγόρι για τον οποίο ήρθαν να μου πουν ότι τον κοιτάω”. Και είδαμε αυτό το αγόρι σήμερα και μας είπε ότι ”εγώ δεν ξέρω αυτά τα κορίτσια και δεν έχω σχέση με αυτά τα κορίτσια” που επιτέθηκαν στην κόρη μου», είπε η μητέρα της μίας κοπέλας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.