Άγριος καυγάς μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στην Αγία Βαρβάρα είχε ως αποτέλεσμα μία από τις δύο να οδηγηθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το λαιμό.

Ο έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο κοριτσιών, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν φίλες, σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρεται, η μία από τις δύο έσπρωξε την άλλη σε τζαμαρία,με αποτέλεσμα να βρεθούν και οι δύοστο έδαφος μέσα σε σπασμένα γυαλιά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τη μεταφέρει στο Κρατικό Νοσοκομείο.

Από εκεί χρειάστηκε να διακομιστεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Η νεαρή κοπέλα έχει διαφύγει τον κίνδυνο, παρά τα τραύματα και συγκεκριμένα κοψίματα που φέρει σε λαιμό και κεφάλι. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.