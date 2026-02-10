newspaper
10.02.2026 | 21:01
Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή 26 ατόμων στα Κάτω Πατήσια τον Δεκέμβριο
Ελλάδα 10 Φεβρουαρίου 2026, 22:28

Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή 26 ατόμων στα Κάτω Πατήσια τον Δεκέμβριο

Το επεισόδιο είχε σημειωθεί μεταξύ νεαρών με τρεις σοβαρά τραυματίες απογευματινές ώρες στις 21-12-2025 - Επιπρόσθετα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ 26 νεαρών που σημειώθηκε το απόγευμα της 21ης Δεκεμβρίου του 2025 στα Κάτω Πατήσια, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν τραυματιστεί σοβαρά τρεις νεαροί.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 8 άτομα, ηλικίας από 16 έως και 24 ετών, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου.

Οι δύο αντίπαλες ομάδες

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για συμπλοκή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή σωματική βλάβη και παραβάσεις των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί όπλων. Επιπρόσθετα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της 21-12-2025, δύο ομάδες νεαρών αποτελούμενες από 16 και 10 άτομα αντίστοιχα, συνεπλάκησαν με αφορμή προσωπικές διαφορές και επεισόδιο που είχε συμβεί προ δύο ημερών, μεταξύ δύο μελών τους, ενός 19χρονου και ενός 16χρονου.

Κατά τη συμπλοκή μεταξύ των δύο αντίπαλων ομάδων, ένας 18χρονος ο οποίος συνελήφθη, τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα με τη χρήση μαχαιριού τύπου «karambit» έναν 19χρονο και έναν 18χρονο, ενώ ο 16χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι έναν 21χρονο στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα την διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομείο.

Μαχαίρια και ναρκωρικά

Μετά από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι-ρέπλικα με 3 φυσίγγια,
  • 97 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • 52 γραμμ. κοκαΐνης,
  • 51 γραμμ. μεθαμφεταμίνης,
  • 6 μαχαίρια,
  • 2 τρίφτες κάνναβης,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • το χρηματικό ποσό των 5.105 ευρώ,
  • κροτίδα,
  • σιδερογροθιά,
  • πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων καθώς και
  • 9 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

