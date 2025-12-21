Δύο τραυματίες από μαχαιρώματα σε απόσταση 150 μέτρων στην Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια

Δύο νεαροί άνδρες εντοπίστηκαν τραυματισμένοι από αιχμηρό αντικείμενο μέσα σε λίγη ώρα και σε απόσταση 150 μέτρων στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περίπου στις 7.30 το απόγευμα ενημερώθηκε η αστυνομία από περίοικους ότι στην οδό Αχαρνών 217 βρίσκεται τραυματισμένος ένας νεαρός άνδρας στη μέση του δρόμου. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάποιον.

Σε σοβαρή κατάσταση

Όπως έγινε γνωστό τον τραυματία τον είχε παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον είχε μεταφέρει στον Ευαγγελισμό.

Μέσα σε λίγη ώρα εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας τραυματισμένος στο στήθος επίσης από μαχαίρι λίγα μέτρα πιο μακριά και συγκεκριμένα στην οδό Αχαρνών 306.

Και ο δεύτερος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η αστυνομία εξετάζει αν σχετίζονται τα δύο αυτά περιστατικά και αν οι δύο άνδρας είχαν μεταξύ τους κάποιο επεισόδιο ή αν τρίτος δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.