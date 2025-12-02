Κρήτη: Του έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό και του άρπαξαν 3.000 ευρώ – Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας
Οι δράστες πήραν και το χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του 52χρονου, ωστόσο όπως κατέθεσε το θύμα της ληστείας, αυτό δεν περιείχε χρήματα.
- Ανατροπή προγράμματος για ελέγχους, πιστοποιήσεις, επισκευές
- Κατέρρευσε γέφυρα στον Ταύρο – Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια
- Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ για τον 16χρονο που καταδίωκαν 30 αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη - Το πρόστιμο που θα πληρώσει
- Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζουν φέτος τα γλυκά των εορτών – Οι τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δύο δραστών της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, το πρωί της Δευτέρας (01/12).
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η λεία των αδίστακτων ληστών είναι 3.000 χιλιάδες ευρώ.
Οι δράστες πήραν και το χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του 52χρονου, ωστόσο όπως κατέθεσε το θύμα της ληστείας, αυτό δεν περιείχε χρήματα.
Το χρονικό της ένοπλης ληστείας
Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9.30 το πρωί της Δευτέρας (01/12), όταν ο 52χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και μέσα είδε δύο άγνωστους άνδρες.
Οι δράστες όταν αντίκρισαν τον 55χρονο τον ακινητοποίησαν και ο ένας του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό ενώ το απείλησαν για να τους πει πού βρίσκονται τα χρήματα.
Οι ληστές κατάφεραν και έκλεψαν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, ενώ στη συνέχεια πήραν το αυτοκίνητο του 52χρονου και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο άτυχος άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε τις έρευνες.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ληστές μιλούσαν σπαστά ελληνικά.
- Ποιος είναι ο Τζαμάρι Μπουγιεά που ακούγεται για τον Ολυμπιακό (vids)
- Ηράκλειο: Συγκλονιστική ταινία μικρού μήκους μαθητών δημοτικού για την οπλοκατοχή
- Τζέιμς Μποντ: Από τη Τζαμάικα με αγάπη το νέο, απόλυτο, φαβορί για τον επόμενο 007
- Το «λεφτά υπάρχουν» μόνο για το 2026 δεν συνιστά προοπτική ανάπτυξης για τη χώρα
- Η Ελλάς Σύρου θα τιμήσει τον Γιώργο Πρίντεζη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Έτοιμο το skate park Παλαιού Φαλήρου
- Κρήτη: Του έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό και του άρπαξαν 3.000 ευρώ – Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας
- Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις