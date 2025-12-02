Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δύο δραστών της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, το πρωί της Δευτέρας (01/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η λεία των αδίστακτων ληστών είναι 3.000 χιλιάδες ευρώ.

Οι δράστες πήραν και το χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του 52χρονου, ωστόσο όπως κατέθεσε το θύμα της ληστείας, αυτό δεν περιείχε χρήματα.

Το χρονικό της ένοπλης ληστείας

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9.30 το πρωί της Δευτέρας (01/12), όταν ο 52χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και μέσα είδε δύο άγνωστους άνδρες.

Οι δράστες όταν αντίκρισαν τον 55χρονο τον ακινητοποίησαν και ο ένας του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό ενώ το απείλησαν για να τους πει πού βρίσκονται τα χρήματα.

Οι ληστές κατάφεραν και έκλεψαν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, ενώ στη συνέχεια πήραν το αυτοκίνητο του 52χρονου και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άτυχος άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε τις έρευνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ληστές μιλούσαν σπαστά ελληνικά.