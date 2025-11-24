Βάρκιζα: Ξύλο και μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών – Συμμετείχαν και ανήλικοι
Τέσσερις νεαροί τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στη Βάρκιζα, με δύο από αυτούς να φέρουν τραύματα από μαχαίρι και να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών, ανάμεσά τους και ανήλικοι, σημειώθηκε χθες Κυριακή στη Βάρκιζα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 19:40, στην οδό Ποσειδώνος 20 Α, δυο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Δύο από τους νεαρούς φέρουν τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Τη μια ομάδα αποτελούσαν 4 Ελληνες και ένας Αλβανός (16, 18, 19, 20 και 17 ετών), και την άλλη 2 Πακιστανοί και ένας Βούλγαρος (15, 16, και 17 ετών).
Στη συμπλοκή τραυματίστηκαν δύο Ελληνες από άσκηση σωματική βίας και οι δύο Πακιστανοί από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.
Συλλήψεις
Οι φέροντες τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Ολοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο έχουν συλληφθεί, κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβίασης του νόμου περί όπλων.
