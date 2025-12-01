newspaper
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Συνελήφθη 21χρονος που λήστευε ανήλικους με την απειλή μαχαιριού στη Νέα Σμύρνη
Ελλάδα 01 Δεκεμβρίου 2025 | 19:40

Συνελήφθη 21χρονος που λήστευε ανήλικους με την απειλή μαχαιριού στη Νέα Σμύρνη

Ο 21χρονος κυκλοφορούσε με κλεμμένο δίκυκλο στη Νέα Σμύρνη αναζητώντας το επόμενο θύμα του - Αναζητείται ο συνεργός του

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης συνελήφθη 21χρονος ημεδαπός ο οποίος κινούμενος με κλεμμένο δίκυκλο χαμηλού κυβισμού, διέπραττε ληστείες με την απειλή μαχαιριού σε βάρος κυρίως ανηλίκων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία κατά τη διερεύνηση περιστατικών ληστειών από μέλη συμμορίας, σε βάρος κυρίως ανηλίκων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και σε όμορες περιοχές, άμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Η δράση του 21χρονου

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 17-11-2025 στην περιοχή της Νέας Σμύρνης ο 21χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία αποτελούμενη από -2- άτομα που ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και ληστειών, που τελέστηκαν από πρόσωπα που διαπράττουν κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία την προηγούμενη ημέρα της σύλληψής του και πιο συγκεκριμένα βραδινές ώρες της 16-11-2025, ο κατηγορούμενος κινούμενος στην περιοχή της Νέας Σμύρνης με δίκυκλο, το οποίο είχε αφαιρέσει την 14-11-2025 από τη Δάφνη, με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από νεαρό χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Έκλεβε χρήματα και και κινητά

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, ο 21χρονος, η δράση του οποίου χρονολογείται από τις αρχές Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, κινούμενος με κλεμμένο δίκυκλο, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και σε όμορες περιοχές, κατά μόνας ή από κοινού με έτερο άτομο, με την απειλή μαχαιριού αφαιρούσε από ανήλικα κυρίως άτομα κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, προστατευτικό κράνος και ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Γνωστός στις Αρχές

Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του σε ακόμα -6- περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
Ελλάδα 01.12.25
Ελλάδα 01.12.25

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας

Με αφορμή τα επεισόδια, η Πρωτοβουλία Αστυνομικών τονίζει την ανάγκη σεβασμού των αγωνιζόμενων αγροτών και αποστασιοποίησης των αστυνομικών από πρακτικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Σύνταξη
Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 01.12.25
Ελλάδα 01.12.25

Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Η αστυνομία πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στο πλαίσιο ελέγχων της απαγόρευσης εισόδου και κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους

Σύνταξη
Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του
Ελλάδα 01.12.25
Ελλάδα 01.12.25

Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του

Ο 24χρονος έμενε στο Βέλγιο, έκανε το Μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια - Είχε έρθει στην Ελλάδα για δύο μόνο μέρες για την αποφοίτηση της κοπέλας του

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων και αντιφάσεις για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ
Ελλάδα 01.12.25
Ελλάδα 01.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων και αντιφάσεις για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ

Παρότι ο Μιχαήλ Σακκάς και ο Δημήτρης Βέργαδος συμμετείχαν στο ίδιο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ, διαπίστωσαν διαφορετικά πράγματα, όπως τόνισε και το προεδρείο στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»
Ελλάδα 01.12.25
Ελλάδα 01.12.25

Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS τονίζοντας ότι ο αγώνας για την αντιμετώπιση του ιού συνεχίζεται

Σύνταξη
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη
Πολιτική 01.12.25
Πολιτική 01.12.25

Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν να δημιουργείται ασφυκτικός κοινωνικός κλοιός απέναντι στην κυβερνητική επιχείρηση της «θετικής ατζέντας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Χαμηλός ανταγωνισμός, απευθείας αναθέσεις και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Εμπρηστικές δηλώσεις απύθμενου θράσους από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη εναντίον των δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων που η κυβέρνηση αντιμετώπισε με αστυνομική βία. Τα αγροτικά «μπλόκα» που ασκούν «πολιτικούς εκβιασμούς» φταίνε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο Κυρανάκης.

Σύνταξη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
