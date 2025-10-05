Συνελήφθησαν ανήλικοι για ληστείες εις βάρος διανομέων – Δρούσαν σε Άλιμο και Αργυρούπολη

Τρεις νεαροί, ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι, ηλικίας 15, 16 και 19 ετών συνελήφθησαν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου σε Αργυρούπολη και Άλιμο, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά διανομέων φαγητού, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Επιπλέον, συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από ειδική ομάδα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πώς δρούσαν οι ανήλικοι

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν ειδική ομάδα για να διερευνήσουν σειρά ληστειών σε βάρος διανομέων, όπου από την προανάκριση διαπιστώθηκε ο εξής τρόπος δράσης των εμπλεκόμενων:

Παραγγελία με δόλο: Κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, οι νεαροί έκαναν παραγγελία φαγητού μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, δίνοντας ως προορισμό σημεία σε Άλιμο και Αργυρούπολη.

Ληστεία με απειλή: Κατά την άφιξη των διανομέων, τους προσέγγιζαν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους (με κουκούλες ή κράνη). Στη συνέχεια, τους ακινητοποιούσαν με την απειλή όπλου, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα και διέφευγαν πεζή.

Τι εντόπισε η έρευνα

Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι τρεις νεαροί διέπραξαν τρεις ληστείες σε βάρος διανομέων μόνο τον μήνα Σεπτέμβριο.

Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: