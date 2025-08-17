newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 18:40
Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Χαλκιδική: Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονους
Ελλάδα 17 Αυγούστου 2025 | 18:03

Χαλκιδική: Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονους

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οδηγήθηκαν σήμερα και έλαβαν προθεσμία οι ανήλικοι που επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους, ληστεύοντας τον έναν, στην Χαλκιδική

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι, οι οποίοι επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους και λήστεψαν τον έναν από αυτούς στην Χαλκιδική.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου.

Το βίαιο περιστατικό στην Χαλκιδική

Το νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι που είχε ο ένας από τους δύο. Όταν ο 15χρονος αρνήθηκε να το παραδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, του το αφαίρεσαν με τη βία.

Μάλιστα, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με δήλωση του θύματος, το τσαντάκι περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό ύψους 75 ευρώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Κρήτη 17.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 17.08.25

Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας

Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ
Relationsex 17.08.25

«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ

Πιστεύετε ότι μόνο οι άνδρες υποφέρουν από άγχος απόδοσης, ότι η λίμπιντο είναι σταθερή ή ότι το πορνό καταστρέφει την οικειότητα; Οι ειδικοί καταρρίπτουν τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις για το σεξ

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Άρης – Αστέρας

LIVE: Άρης – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Άρης – Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της – Ολοκληρώθηκε η βιντεοκλήση με ηγέτες της ΕΕ
Ουκρανικό 17.08.25 Upd: 18:54

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων, στο επίκεντρο εδαφικό, εγγυήσεις ασφαλείας, κυρώσεις

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν για την πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Κρήτη 17.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο