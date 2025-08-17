Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι, οι οποίοι επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους και λήστεψαν τον έναν από αυτούς στην Χαλκιδική.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου.

Το βίαιο περιστατικό στην Χαλκιδική

Το νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι που είχε ο ένας από τους δύο. Όταν ο 15χρονος αρνήθηκε να το παραδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, του το αφαίρεσαν με τη βία.

Μάλιστα, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με δήλωση του θύματος, το τσαντάκι περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό ύψους 75 ευρώ.