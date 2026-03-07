Λουτράκι: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος για την αιματηρή συμπλοκή με θύμα συνομήλικό του

Στη φυλακή οδηγείται ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του συνομήλικού του στο Λουτράκι για ασήμαντη αφορμή.

Όπως αναφέρει το loutrakiblog.gr, ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική συμπλοκή.

Σημειώνεται ότι ενώπιων του ανακριτή οδηγήθηκαν και άλλοι ανήλικοι που φέρονται να είχαν εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ ελήφθησαν καταθέσεις και από άλλους ανήλικους που τους γνώριζαν κει ενδεχομένως να έχουν στοιχεία για την υπόθεση.

Εξιτήριο πήρε ο 19χρονος τραυματίας

Την ίδια ώρα, καλά είναι τα νέα για την υγεία του 19χρονου που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό στην προσπάθειά του να προστατέψει το θύμα. Ο 19χρονος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει πλέον ανησυχία.

Σημειώνεται ότι η μητέρα του φερόμενου δράστη, που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα κληθούν εκ νέου οι ανήλικοι.