Λουτράκι: Συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου δράστη – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την αιματηρή συμπλοκή

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι με τη σύλληψη συνομήλικού το απόγευμα της Παρασκευής.

Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη και η 57χρονη μητέρα του παραμέληση της εποπτείας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. άγρια συμπλοκή ξεκίνησε ανάμεσα στον δράστη και τον 19χρονο που τραυματίστηκε. Στην προσπάθειά του να τους χωρίσει ο 17χρονος δέχθηκε χτύπημα στο στήθος από μαχαίρι με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, σήμερα (27.2.2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σήμερα (27.2.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη -4- άτομα, 19χρονο και -2- 18χρονους ημεδαπούς, καθώς και με ανήλικο αλλοδαπό, αρχικά μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Στη συνέχεια και ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο κατηγορούμενος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο αλλοδαπό, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος παθόντας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου δράστη , για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου»