Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 17:33

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Λουτράκι από την άγρια συμπλοκή ανήλικων με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή και ένας συνομήλικός του να αναζητείται ως δράστης.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο 17χρονος είχε θανατηφόρο χτύπημα στην καρδιά, ενώ ο 19χρονος φίλο τους τραυματίστηκε στην κοιλιά.

Το ραντεβού θανάτου για έναν σπασμένο καθρέφτη

Και οι δύο νεαροί, όπως φαίνεται, έπεσαν θύματα συμπλοκής τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου που οδηγεί στην Μονή του Οσίου Παταπίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 19χρονος τραυματίας είπε στους αστυνομικούς πως υπεύθυνος για τον θάνατο του φίλου και τον τραυματισμό του ίδιου είναι ένας άλλος 17χρονος, με τον οποίο και ο 19χρονος και ο φίλος του είχαν το τελευταίο διάστημα μία κόντρα.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός είπε πως όλα έγιναν για έναν καθρέφτη που έσπασαν τα δύο θύματα στο μηχανάκι του 17χρονου.

Έτσι, έδωσαν ραντεβού χθες στις 7:30 το βράδυ στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να του δώσουν τα χρήματα. Το ραντεβού όμως δεν πήγε καλά και τότε έγινε το μακελειό.

Οι προσαγωγές

Μετά την κατάθεση του 19χρονου, οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον δέκα προσαγωγές. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι και η μητέρα του φερόμενου δράστη.

Επίσης έχουν προσαχθεί αρκετοί φίλοι του 17χρονου που αναζητείται.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι η μητέρα του 17χρονου ή και δύο φίλοι του ίσως γνωρίζουν πού κρύβεται.

Οι μαρτυρίες

«Τον έψαχναν όλη νύχτα. Είχε πάρει ο αδελφός του το παιδί, τον γιο μου του λέει ‘’έλα να τον ψάξουμε γιατί δεν έχει έρθει σπίτι’’ και τον βρήκαν πεθαμένο. Τον πήρε ο γιος μου με το αμάξι και τον πήγαν νοσοκομείο», λέει μητέρα φίλου του, και προσθέτει:

«Εγώ κοιμόμουν. Δεν μου είπε τίποτα. Εδώ μένει το παιδί, με εμένα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και δεν το βρίσκω σπίτι και τον παίρνω τηλέφωνο του λέω ‘’που είσαι;’’. Μου λέει θα σου πω μετά και παίρνω την κόρη μου και μου λέει άστα γιατί έτσι κι έτσι. Αυτή μου το είπε, μετά».

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου από τον αδελφό του, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του.

«Τον βρήκαν στον περιφερειακό, στις στροφές δεν ξέρω, εκεί στο δάσος τον είχαν αφήσει πεθαμένο κι είχαν φύγει. Τον είχαν μαχαιρώσει και είχε πάει το μαχαίρι στην καρδιά κι είχε πεθάνει», λέει η μητέρα του φίλου του.

Λίγη ώρα μετά, o 19χρονος πήγε με τραύματα στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε σε τροχαίο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία».

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω καν. Δεν ξέρω τι γίνεται και με ποιον έκανε παρέα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτός μπορεί να ξέρει(ο αδελφός του), αφού τον ψάχνανε όλη νύχτα και πήρε τον γιο μου το πρωί ”δεν έχει έρθει σπίτι”. Κάτι ήξερε το παιδί. Αυτή είναι νοσοκομείο, την έχουν βάλει στο ψυχιατρείο τώρα, δεν είναι καλά. Τι να κάνει η μάνα; Χωρισμένη με τρία παιδιά, τι να κάνει;», λέει η μητέρα του φίλου του.

Τι λένε συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι του 17χρονου

Στην εκπομπή μίλησε οικογενειακός φίλος του 17χρονου, λέγοντας πως οι δύο νεαροί, ο 17χρονος και ο 19χρονος, ήταν στην ίδια παρέα.

Μιλώντας στην εκπομπή, η αδελφή του 17χρονου είπε πως ο αδελφός της δεν είχε έχθρα με κάποιον.

«Όχι(δεν είχε έχθρα). (Μου είπε)πως θα βγει με τους φίλους του. Ήτανε πολλά παιδιά, έχει γίνει μια παρεξήγηση, είχε μία κόντρα με ένα άλλο παιδί και κάπως έτσι. Τρέξανε. Ο καθένας χωρίστηκε. Ο αδερφός μου δεν είχε κόντρα, ένα άλλο παιδί είχε… απλά χωριστήκανε και μάλλον τον βρήκε… το παιδί, το άλλο».

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Ελλάδα 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Συνέχεια στο θρίλερ 27.02.26

Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος

Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο
Ελλάδα 27.02.26

«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο

Ο 46χρονος υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πυροβολήσει στον αέρα, όμως οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα που διέταξαν την προσωρινή του κράτηση.

Σύνταξη
Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Καλεί σε συγκέντρωση 27.02.26

Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση την ίδια μέρα στο εφετείο Αθηνών. «Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
Οι καταγγελίες 27.02.26

«Θα σου βάλω βόμβα» - Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στο Ηράκλειο

Ενώπιον του εισαγγελέα στο Ηράκλειο οδηγήθηκαν η 49χρονη και ο βοηθός της - Αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Ελλάδα 27.02.26

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης

Σύνταξη
