Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Λουτράκι: Προσαγωγή ενός ατόμου για το θρίλερ με τον 17χρονο νεκρό – «Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει»
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 16:38

Λουτράκι: Προσαγωγή ενός ατόμου για το θρίλερ με τον 17χρονο νεκρό – «Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει»

Το δραματικό περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατο ενός 17χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου από μαχαίρι στο Λουτράκι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 17χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διαστάσεις θρίλερ, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των γεγονότων και να ταυτοποιήσουν τους δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην επαρχιακή οδό προς την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου που φέρεται να ήταν παρών στο περιστατικό στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στην Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου, ενώ την ίδια ώρα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να σχηματίσουν το προφίλ των ανθρώπων που σύμφωνα με την κατάθεση του 19χρονου επιτέθηκαν στους δύο νεαρούς και τους μαχαίρωσαν.

Το δραματικό περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατο ενός 17χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου από μαχαίρι. Ο ανήλικος, κατά πληροφορίες, επέστρεψε στο σπίτι του με τραύμα στον θώρακα δίχως να αναφέρει κάτι περί επίθεσης, όμως συγγενής του αντιλήφθηκε την κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τελικά εξέπνευσε.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Σωτηρία» φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ενώ φέρεται να έχει ήδη υποδείξει στις αρχές την ταυτότητα του δράστη που τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο.

Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται τώρα στον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας δύο σημεία στον Περιφερειακό του Λουτρακίου, στο ύψος της Γερανείων και στον Άγιο Φανούριο, όπου φέρεται να έλαβε χώρα η συμπλοκή.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Τα σενάρια που εξετάζουν οι διωκτικές Αρχές είναι πολλά ενώ η μητέρα του 19χρονου μίλησε για ένα τρίτο πρόσωπο που επιτέθηκε στον γιο της και στον 17χρονο νεκρό ενώ κάθονταν σε ύψωμα στην περιοχή του Λουτρακίου.

Μάλιστα, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο 19χρονος, οι δύο νεαροί είχαν διαφορές με το πρόσωπο που τελικά τους επιτέθηκε, για έναν καθρέφτη αυτοκινήτου.

Έτσι, οι αστυνομικοί χρησιμοποιώντας την περιγραφή του θύματος, ξεκίνησαν να ψάχνουν τον μαχαιροβγάλτη.

«Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στο Λουτράκι» – Η μαρτυρία μητέρας συμμαθητή ατόμων που εμπλέκονται στο συμβάν

Μιλώντας στο Orange Press Agency, μητέρα συμμαθητή προσώπων που εμπλέκονται στο συμβάν περιέγραψε την αναστάτωση που επικρατεί στην τοπική κοινωνία, σημειώνοντας πως η είδηση δεν την ξάφνιασε.

«Μου προκάλεσε έκπληξη, αλλά ήταν και λίγο αναμενόμενο. Όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα. Εξήγησε μάλιστα πως οι γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία γνωρίζουν συχνά τις επικίνδυνες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. «Όσοι γονείς έχουν παιδιά στην ηλικία 16 με 19, γνωρίζουν από τα παιδιά τους λίγο πολύ ότι ο τάδε κυκλοφορεί, δίνει ναρκωτικά ή κάνει χρήση», τόνισε η ίδια.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με τον κόσμο των ναρκωτικών και ίσως με προηγούμενες συλλήψεις. «Αυτό ακούγεται, ότι αυτό έχει καθαρά να κάνει με ναρκωτικά. Ίσως να σχετίζεται και με μια υπόθεση ενός άλλου 17χρονου, πριν σχεδόν μια βδομάδα, που έπιασε η αστυνομία», ανέφερε στο Orange Press Agency, προσθέτοντας πως όλοι οι νεαροί ανήκαν στην ίδια παρέα.

Η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της για τις οικογένειες, επισημαίνοντας τη δυσκολία των γονιών να ελέγξουν τις συναναστροφές των παιδιών τους στην εφηβεία. «Εντάξει, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι είναι, με ποιους κάνουν παρέα. Προσπαθούμε βέβαια να πούμε στα παιδιά ‘μην κάνεις με τον έναν ή τον άλλον’ αλλά φοβάσαι κιόλας», είπε περιγράφοντας το κλίμα.

Η ίδια γυναίκα επισήμανε πως η κατάσταση στην περιοχή είναι γνωστή σε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και των Αρχών. «Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε πώς κινούνταν και τι γινόταν και τι γίνεται στο Λουτράκι. Τουλάχιστον όσοι είμαστε γονείς, φαντάζομαι και η αστυνομία, επειδή και αυτοί ίσως ξέρουν, ας το λύσουν», προσέθεσε κλείνοντας.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Ελλάδα 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Συνέχεια στο θρίλερ 27.02.26

Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος

Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο
Ελλάδα 27.02.26

«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο

Ο 46χρονος υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πυροβολήσει στον αέρα, όμως οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα που διέταξαν την προσωρινή του κράτηση.

Σύνταξη
Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Καλεί σε συγκέντρωση 27.02.26

Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση την ίδια μέρα στο εφετείο Αθηνών. «Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
Οι καταγγελίες 27.02.26

«Θα σου βάλω βόμβα» - Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στο Ηράκλειο

Ενώπιον του εισαγγελέα στο Ηράκλειο οδηγήθηκαν η 49χρονη και ο βοηθός της - Αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Ελλάδα 27.02.26

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
Ελλάδα 27.02.26

Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Σύνταξη
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
Βουλή 27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Ελλάδα 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 27.02.26

EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν

Πραξικόπημα της Δεξιάς χαρακτηρίζει την μονομερή απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur o αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Προειδοποιεί για επικίνδυνη διατάραξη της θεσμικής ισορροπίας στην ΕΕ και εντοπίζει τα πολιτικά και νομικά κενά της επιλογής της Κομισιόν που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

«Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν
Έντονη δυσαρέσκεια 27.02.26

Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Σύνταξη
Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή 27.02.26

Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη

Σύνταξη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
