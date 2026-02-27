Λουτράκι: Προσαγωγή ενός ατόμου για το θρίλερ με τον 17χρονο νεκρό – «Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 17χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διαστάσεις θρίλερ, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των γεγονότων και να ταυτοποιήσουν τους δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην επαρχιακή οδό προς την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου που φέρεται να ήταν παρών στο περιστατικό στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στην Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου, ενώ την ίδια ώρα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να σχηματίσουν το προφίλ των ανθρώπων που σύμφωνα με την κατάθεση του 19χρονου επιτέθηκαν στους δύο νεαρούς και τους μαχαίρωσαν.

Το δραματικό περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατο ενός 17χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου από μαχαίρι. Ο ανήλικος, κατά πληροφορίες, επέστρεψε στο σπίτι του με τραύμα στον θώρακα δίχως να αναφέρει κάτι περί επίθεσης, όμως συγγενής του αντιλήφθηκε την κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τελικά εξέπνευσε.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Σωτηρία» φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ενώ φέρεται να έχει ήδη υποδείξει στις αρχές την ταυτότητα του δράστη που τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο.

Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται τώρα στον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας δύο σημεία στον Περιφερειακό του Λουτρακίου, στο ύψος της Γερανείων και στον Άγιο Φανούριο, όπου φέρεται να έλαβε χώρα η συμπλοκή.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Τα σενάρια που εξετάζουν οι διωκτικές Αρχές είναι πολλά ενώ η μητέρα του 19χρονου μίλησε για ένα τρίτο πρόσωπο που επιτέθηκε στον γιο της και στον 17χρονο νεκρό ενώ κάθονταν σε ύψωμα στην περιοχή του Λουτρακίου.

Μάλιστα, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο 19χρονος, οι δύο νεαροί είχαν διαφορές με το πρόσωπο που τελικά τους επιτέθηκε, για έναν καθρέφτη αυτοκινήτου.

Έτσι, οι αστυνομικοί χρησιμοποιώντας την περιγραφή του θύματος, ξεκίνησαν να ψάχνουν τον μαχαιροβγάλτη.

«Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στο Λουτράκι» – Η μαρτυρία μητέρας συμμαθητή ατόμων που εμπλέκονται στο συμβάν

Μιλώντας στο Orange Press Agency, μητέρα συμμαθητή προσώπων που εμπλέκονται στο συμβάν περιέγραψε την αναστάτωση που επικρατεί στην τοπική κοινωνία, σημειώνοντας πως η είδηση δεν την ξάφνιασε.

«Μου προκάλεσε έκπληξη, αλλά ήταν και λίγο αναμενόμενο. Όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα. Εξήγησε μάλιστα πως οι γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία γνωρίζουν συχνά τις επικίνδυνες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. «Όσοι γονείς έχουν παιδιά στην ηλικία 16 με 19, γνωρίζουν από τα παιδιά τους λίγο πολύ ότι ο τάδε κυκλοφορεί, δίνει ναρκωτικά ή κάνει χρήση», τόνισε η ίδια.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με τον κόσμο των ναρκωτικών και ίσως με προηγούμενες συλλήψεις. «Αυτό ακούγεται, ότι αυτό έχει καθαρά να κάνει με ναρκωτικά. Ίσως να σχετίζεται και με μια υπόθεση ενός άλλου 17χρονου, πριν σχεδόν μια βδομάδα, που έπιασε η αστυνομία», ανέφερε στο Orange Press Agency, προσθέτοντας πως όλοι οι νεαροί ανήκαν στην ίδια παρέα.

Η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της για τις οικογένειες, επισημαίνοντας τη δυσκολία των γονιών να ελέγξουν τις συναναστροφές των παιδιών τους στην εφηβεία. «Εντάξει, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι είναι, με ποιους κάνουν παρέα. Προσπαθούμε βέβαια να πούμε στα παιδιά ‘μην κάνεις με τον έναν ή τον άλλον’ αλλά φοβάσαι κιόλας», είπε περιγράφοντας το κλίμα.

Η ίδια γυναίκα επισήμανε πως η κατάσταση στην περιοχή είναι γνωστή σε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και των Αρχών. «Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε πώς κινούνταν και τι γινόταν και τι γίνεται στο Λουτράκι. Τουλάχιστον όσοι είμαστε γονείς, φαντάζομαι και η αστυνομία, επειδή και αυτοί ίσως ξέρουν, ας το λύσουν», προσέθεσε κλείνοντας.