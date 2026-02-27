Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθεί τι βρίσκεται πίσω από τη διπλή αιματηρή επίθεση στο Λουτράκι που είχε σαν αποτέλεσμα έναν 17χρονο νεκρό και έναν 19χρονο τραυματία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς.

Ο τραυματίας, με τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του φέρεται να ήταν φίλοι. Ο 19χρονος που μέχρι πρότινος αρνούνταν να δώσει πληροφορίες, τόσο για το περιστατικό όσο και για τους δράστες φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχαν δώσει ραντεβού σε έναν επαρχιακό δρόμο, με κάποια άτομα, που φέρεται να έχει κατονομάσει.

Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, επομένως οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν μέσα από καταθέσεις να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ, να διαπιστώσουν τι συνέβη χθες το βράδυ και ποιος είναι ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης.

Το χρονικό

Ήταν 1:30 τα ξημερώματα όταν ο 19χρονος, πήγε μόνος του στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αριστερά στην ωμοπλάτη, στον θώρακα, στην κοιλιακή χώρα και στον μηρό. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου και έπειτα στο νοσοκομείο Σωτηρία όπου και νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα. Ο ίδιος αρχικά φέρεται να ισχυρίστηκε πως τραυματίστηκε από τροχαίο, όμως δεν έπεισε τους αστυνομικούς.

Παράλληλα, λίγο μετά τις 08:00, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου από τον αδερφό του, ο 17χρονος νεκρός, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο αριστερό μέρος του θώρακα στο ύψος της καρδιάς.

Ο αδερφός του φέρεται να τον είχε εντοπίσει νωρίτερα στο δωμάτιό του, μέσα σε μία λίμνη αίματος.