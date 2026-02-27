Συναγερμός σήμανε στο Λουτράκι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς ένας 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, όπου και δυστυχώς κατέληξε.

Την ίδια ώρα, ένας ακόμα 19χρονος εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

Άγνωστο το τι συνέβη και κατέληξε νεκρός ο 17χρονος

Αρχικά ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, ούτε ο αδελφός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του έχει πει στην ΕΛ.ΑΣ το τι συνέβη και κατέληξε ο αδελφός του.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την πιθανότητα ο 17χρονος και ο 19χρονος να συνεπλάκησαν μεταξύ τους και ο τραυματίας να το αποκρύπτει.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το τι ακριβώς συνέβη με τους δύο νεαρούς είναι σε πλήρη εξέλιξη.