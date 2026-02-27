Λουτράκι: Προσπάθησε να σώσει τον φίλο του και μαχαιρώθηκε θανάσιμα o 17χρονος – Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι.
Ενώνονται τα κομμάτια του παζλ για το τι πραγματικά συνέβη χθες το βράδυ στο Λουτράκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ο 19χρονος τραυματίας, το 17χρονο θύμα, δύο 18χρονοι και ο συλληφθείς πλέον 17χρονος, συναντήθηκαν, μπήκαν στο όχημα του ενός 18χρονου και πήγαν στο σημείο που έγιναν όλα.
Σκοπός της συνάντησης ήταν σύμφωνα με πληροφορίες, να συζητήσουν ο 19χρονος τραυματίας με τον 17χρονο συλληφθέντα και να λύσουν μεταξύ τους παρεξήγηση σχετικά ζημιά στο μηχανάκι του 19χρονου.
Ο 17χρονος προσπάθησε να σώσει τον φίλο του και μαχαιρώθηκε θανάσιμα.
Τότε, φέρεται να ξεκίνησε μία έντονη λογομαχία μεταξύ των τραυματία και συλληφθέντα, με τον δεύτερο να βγάζει ένα μαχαίρι από το παντελόνι του και να επιτίθεται στον 19χρονο, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα.
Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες του in, μαζί με τους άλλους δύο προσπάθησαν να τον σταματήσουν με αποτέλεσμα ο 17χρονος συλληφθείς να τραυματίσει το 17χρονο θύμα στο αριστερό μέρος του θώρακα και τον έναν 18χρονο επιφανειακά στο αριστερό του μπράτσο.
Τότε, ο φερόμενος δράστης μπήκε στο δάσος και εξαφανίστηκε.
Οι δύο 18χρονοι μετέφεραν τον 19χρονο στο νοσοκομείο Κορίνθου, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον 17χρονο.
Τελικά ο 17χρονος εντοπίστηκε στις 8 το πρωί από τον αδερφό του αναίσθητο και πεσμένο αριστερά του δρόμου που οδηγεί από την Περιφερειακή Λουτρακίου προς την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου, που σημειώθηκε η συμπλοκή.
Αμέσως, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την ίδια ώρα έχει συλληφθεί και η μητέρα του 17χρονου φερόμενου δράστη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
