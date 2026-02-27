Στη σύλληψη ενός 17χρονου για την αιματηρή συμπλοκή στο Λουτράκι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 17χρονος και να τραυματιστεί ο 19χρονος φίλος του, τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.2.26) προχώρησε η Αστυνομία.

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 10 προσαγωγές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 17χρονου από το Λουτράκι, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι.

Η σύλληψη του φερόμενου δράστη

Το ραντεβού θανάτου για έναν σπασμένο καθρέφτη

Και οι δύο νεαροί, όπως φαίνεται, έπεσαν θύματα συμπλοκής τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου που οδηγεί στην Μονή του Οσίου Παταπίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος τραυματίας είπε στους αστυνομικούς πως υπεύθυνος για τον θάνατο του φίλου και τον τραυματισμό του ίδιου είναι ένας άλλος 17χρονος, με τον οποίο και ο 19χρονος και ο φίλος του είχαν το τελευταίο διάστημα μία κόντρα.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός είπε πως όλα έγιναν για έναν καθρέφτη που έσπασαν τα δύο θύματα στο μηχανάκι του 17χρονου.

Έτσι, έδωσαν ραντεβού χθες στις 7:30 το βράδυ στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να του δώσουν τα χρήματα. Το ραντεβού όμως δεν πήγε καλά και τότε έγινε το μακελειό.

Οι προσαγωγές

Μετά την κατάθεση του 19χρονου, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον δέκα προσαγωγές. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι και η μητέρα του φερόμενου δράστη.

Επίσης έχουν προσαχθεί αρκετοί φίλοι του 17χρονου.