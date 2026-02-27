Λουτράκι: Συνελήφθη 17χρονος για την αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και έναν τραυματία
Ραγδαίες εξελίξεις στο Λουτράκι με την Αστυνομία να συλλαμβάνει τον φερόμενο δράστη της άγριας συμπλοκής
Στη σύλληψη ενός 17χρονου για την αιματηρή συμπλοκή στο Λουτράκι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 17χρονος και να τραυματιστεί ο 19χρονος φίλος του, τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.2.26) προχώρησε η Αστυνομία.
Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 10 προσαγωγές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 17χρονου από το Λουτράκι, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι.
Η σύλληψη του φερόμενου δράστη
Το ραντεβού θανάτου για έναν σπασμένο καθρέφτη
Και οι δύο νεαροί, όπως φαίνεται, έπεσαν θύματα συμπλοκής τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου που οδηγεί στην Μονή του Οσίου Παταπίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος τραυματίας είπε στους αστυνομικούς πως υπεύθυνος για τον θάνατο του φίλου και τον τραυματισμό του ίδιου είναι ένας άλλος 17χρονος, με τον οποίο και ο 19χρονος και ο φίλος του είχαν το τελευταίο διάστημα μία κόντρα.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός είπε πως όλα έγιναν για έναν καθρέφτη που έσπασαν τα δύο θύματα στο μηχανάκι του 17χρονου.
Έτσι, έδωσαν ραντεβού χθες στις 7:30 το βράδυ στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να του δώσουν τα χρήματα. Το ραντεβού όμως δεν πήγε καλά και τότε έγινε το μακελειό.
Οι προσαγωγές
Μετά την κατάθεση του 19χρονου, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον δέκα προσαγωγές. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι και η μητέρα του φερόμενου δράστη.
Επίσης έχουν προσαχθεί αρκετοί φίλοι του 17χρονου.
Οι μαρτυρίες
«Τον έψαχναν όλη νύχτα. Είχε πάρει ο αδελφός του το παιδί, τον γιο μου του λέει ‘’έλα να τον ψάξουμε γιατί δεν έχει έρθει σπίτι’’ και τον βρήκαν πεθαμένο. Τον πήρε ο γιος μου με το αμάξι και τον πήγαν νοσοκομείο», λέει μητέρα φίλου του, και προσθέτει:
«Εγώ κοιμόμουν. Δεν μου είπε τίποτα. Εδώ μένει το παιδί, με εμένα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και δεν το βρίσκω σπίτι και τον παίρνω τηλέφωνο του λέω ‘’που είσαι;’’. Μου λέει θα σου πω μετά και παίρνω την κόρη μου και μου λέει άστα γιατί έτσι κι έτσι. Αυτή μου το είπε, μετά».
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου από τον αδελφό του, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του.
«Τον βρήκαν στον περιφερειακό, στις στροφές δεν ξέρω, εκεί στο δάσος τον είχαν αφήσει πεθαμένο κι είχαν φύγει. Τον είχαν μαχαιρώσει και είχε πάει το μαχαίρι στην καρδιά κι είχε πεθάνει», λέει η μητέρα του φίλου του.
Λίγη ώρα μετά, o 19χρονος πήγε με τραύματα στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε σε τροχαίο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία».
«Δεν ξέρω, δεν ξέρω καν. Δεν ξέρω τι γίνεται και με ποιον έκανε παρέα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτός μπορεί να ξέρει(ο αδελφός του), αφού τον ψάχνανε όλη νύχτα και πήρε τον γιο μου το πρωί ”δεν έχει έρθει σπίτι”. Κάτι ήξερε το παιδί. Αυτή είναι νοσοκομείο, την έχουν βάλει στο ψυχιατρείο τώρα, δεν είναι καλά. Τι να κάνει η μάνα; Χωρισμένη με τρία παιδιά, τι να κάνει;», λέει η μητέρα του φίλου του.
Τι λένε συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι του 17χρονου
Στην εκπομπή μίλησε οικογενειακός φίλος του 17χρονου, λέγοντας πως οι δύο νεαροί, ο 17χρονος και ο 19χρονος, ήταν στην ίδια παρέα.
Μιλώντας στην εκπομπή, η αδελφή του 17χρονου είπε πως ο αδελφός της δεν είχε έχθρα με κάποιον.
«Όχι(δεν είχε έχθρα). (Μου είπε)πως θα βγει με τους φίλους του. Ήτανε πολλά παιδιά, έχει γίνει μια παρεξήγηση, είχε μία κόντρα με ένα άλλο παιδί και κάπως έτσι. Τρέξανε. Ο καθένας χωρίστηκε. Ο αδερφός μου δεν είχε κόντρα, ένα άλλο παιδί είχε… απλά χωριστήκανε και μάλλον τον βρήκε… το παιδί, το άλλο».
