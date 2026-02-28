Λουτράκι: Ο καβγάς που οδήγησε στη δολοφονία – Η ζημιά στο μηχανάκι και το ραντεβού θανάτου

Μόλις 17 ετών είναι ο ανήλικος που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, σε ερημική τοποθεσία στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου προς την Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε στις 8 το πρωί της Παρασκευής από τον αδερφό του αναίσθητος και πεσμένος αριστερά του δρόμου που οδηγεί από την Περιφερειακή Λουτρακίου προς την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου, που σημειώθηκε η συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Ο 19χρονος τραυματίας, το 17χρονο θύμα, δύο 18χρονοι και ο συλληφθείς πλέον 17χρονος, συναντήθηκαν, μπήκαν στο όχημα του ενός 18χρονου και πήγαν στο σημείο που έγιναν όλα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν σύμφωνα με πληροφορίες, να συζητήσουν ο 19χρονος τραυματίας με τον 17χρονο συλληφθέντα και να λύσουν μεταξύ τους παρεξήγηση σχετικά ζημιά στο μηχανάκι του 19χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Λουτράκι: Η λογομαχία που οδήγησε στο μαχαίρωμα

Μετά από έντονη λογομαχία, ανάμεσα στον 19χρονο και τον 17χρονο, ο ανήλικος φαίνεται πως έβγαλε από το παντελόνι του ένα μαχαίρι και άρχισε να τραυματίζει σε διάφορα σημεία του σώματος του τον νεαρό. Οι άλλοι τρεις μπήκαν στη μέση και προσπάθησαν να σταματήσουν τον καυγά, ωστόσο, εκτός ελέγχου ο 17χρονος φαίνεται να τραυμάτισε θανάσιμα στο αριστερό μέρος του θώρακα τον 17χρονο και ελαφρύτερα (σ.σ. επιφανειακά στο αριστερό μπράτσο) τον 18χρονο από την παρέα. Αμέσως μετά έφυγε πεζός προς το δάσος και άγνωστη κατεύθυνση.

Οι δύο 18χρονοι μετέφεραν τον 19χρονο στο νοσοκομείο Κορίνθου, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον 17χρονο.

Αμέσως, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την ίδια ώρα έχει συλληφθεί και η μητέρα του 17χρονου φερόμενου δράστη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, σήμερα (27.2.2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σήμερα (27.2.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη -4- άτομα, 19χρονο και -2- 18χρονους ημεδαπούς, καθώς και με ανήλικο αλλοδαπό, αρχικά μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Στη συνέχεια και ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο κατηγορούμενος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο αλλοδαπό, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος παθόντας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου δράστη , για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου».