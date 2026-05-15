Φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rthess.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση και μεγάλες καθυστερήσεις λίγο πριν τον κόμβο Πανοράματος.

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό. Το αυτοκίνητο κατέληξε πλάγια στη μέση της δεξιάς λωρίδας και υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.