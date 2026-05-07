Παραλιακή: Τροχαίο στις «Τρύπες του Καραμανλή» – Μεγάλες ουρές στο ρεύμα προς Σαρωνίδα

Ακινητοποιημένα είναι εδώ και αρκετή ώρα δεκάδες οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίων λόγω ατυχήματος με νταλίκα στις Τρύπες του Καραμανλή».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με αναφορές οδηγών το μεγάλο όχημα σφήνωσε στο τούνελ και ακινητοποιήθηκε στο ρεύμα προς Σαρωνίδα.

Αποτέλεσμα είναι να έχει κλείσει ο δρόμος και να σχηματίζονται μεγάλες ουρές από διερχόμενα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές στο συγκεκριμένα σημείο προηγήθηκε τροχαίο με ΙΧ που έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στον βράχο και ακινητοποιήθηκε. Η νταλίκα που ακολουθούσε προσπάθησε να περάσει από τη μία λωρίδα ωστόσο δεν χωράει με συνέπεια να ακινητοποιηθεί και αυτή.