Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε εδώ τα προσωρινά αποτελέσματα
Δείτε αναλυτικά τα προσωρινά αποτελέσματα με τους δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026», όσοι κόπηκαν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση.
Αναρτήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ, στον ιστότοπό της, www.dypa.gov.gr.
Στους πίνακες αυτούς, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία, όπως τον αριθμό της αίτησής τους, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανά κριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και, φυσικά, την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής.
Σε περίπτωση απουσίας της σχετικής ένδειξης, ο αιτών θεωρείται ότι δεν έχει επιλεγεί.
Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.
