Ολοκληρώθηκε σημαντικό έργο υποδομής στη Ρόδο
«Οριστικό κλείσιμο μιας μεγάλης πληγής» χαρακτήρισε το σημαντικό έργο του αγωγού στο κέντρο της πόλης ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.
Ως μια σημαντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στις υποδομές της πόλης παρουσιάζει ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, την ολοκλήρωση έργου που αφορά τον καταθλιπτικό αγωγό στο κέντρο του νησιού.
Σύμφωνα με όσα έγραψε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος, οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο και ολοκληρώθηκαν μέσα σε μόλις 64 ημέρες, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που χαρακτήριζαν το έργο ιδιαίτερα δύσκολο. Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή άνω των 5.000 μέτρων νέου δικτύου, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονου αντλιοστασίου στην περιοχή Έλλη, με δίδυμο σύστημα που παρέχει εφεδρεία λειτουργίας.
Κατά τον ίδιο, η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών διασφαλίζει ότι η πόλη δεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με εικόνες του παρελθόντος που, όπως σημειώνει, «δεν της αξίζουν». Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα από τα ταχύτερα έργα υποδομής που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα.
Ο κ. Κολιάδης αποδίδει την επιτυχία στον συντονισμό και την προσπάθεια των υπηρεσιών, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τη ΔΕΥΑΡ και τον πρόεδρό της, Σωτήρη Βαγιανό, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο δήμαρχος τονίζει ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν, με στόχο —όπως αναφέρει— τη τη δημιουργία υποδομών με αντοχή στον χρόνο.
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/AlexandrosKoliadis
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις