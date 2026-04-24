Miami Vice: Η αλήθεια κρύβεται στα παστέλ κοστούμια των 80s – Η σειρά που έκανε κουλ τους ντετέκτιβ
Culture Live 24 Απριλίου 2026, 15:30

Το Miami Vice ήταν οριακά κιτς και απίστευτα χονδροειδές σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα – αλλά παραμένει απίστευτα σέξι. Και για αυτό επανέρχεται.

Έφη Αλεβίζου
Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Η σειρά «Miami Vice» έκανε την εμφάνισή της το 1984, την εποχή του Ρέιγκαν, ως ένα κομψό πορτρέτο της καταπολέμησης του εγκλήματος που ξεχώριζε για τα πρωτοποριακά παστέλ χρώματα, τη δυναμική σύγχρονη μουσική και την εντυπωσιακή κινηματογραφική του αισθητική.

Η σειρά ξεχώρισε ευθύς αμέσως για τα κομψά ρούχα, τα ιταλικά σπορ αυτοκίνητα και τη μοντέρνα της στάση -όλα σε αντίθεση με τη ζοφερή και επικίνδυνη δουλειά των μυστικών αστυνομικών που εξάρθρωναν καρτέλ ναρκωτικών και δίκτυα πορνείας.

Ο Σόνι και ο Ρίκο

Ο Ντον Τζόνσον ήταν η επιτομή της κομψότητας ως ο μυστικός ντετέκτιβ Τζέιμς «Σόνι» Κρόκετ, με αξύριστο πρόσωπο και διαμένοντας σε ένα σκάφος με έναν αλιγάτορα ως κατοικίδιο. Ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας υποδύθηκε τον συνεργάτη του στην καταπολέμηση του εγκλήματος, τον ντετέκτιβ Ρικάρντο «Ρίκο» Ταμπς.

Τώρα, διαβάζουμε ότι ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Κοσίνσκι θα επαναφέρει τον θρυλικό τίτλο στη μεγάλη οθόνη ως «Miami Vice ’85», ενώ ο Μπάικλ Μπ. Τζόρνταν και ο Όστιν Μπάτλερ θα υποδυθούν τους Ρικάρντο Ταμπς και Σόνι Κρόκετ.

Η αναγνώριση

Το Miami Vice προβλήθηκε στο NBC από το 1984 έως το 1989, συγκεντρώνοντας 20 υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy και κερδίζοντας τέσσερα. Ο δημιουργός Άντονι Γερκόβιτς είχε μόλις ολοκληρώσει τρεις σεζόν ως σεναριογράφος-παραγωγός στο Hill Street Blues.

Ο Μάικλ Μαν, ο οποίος ανέλαβε ως εκτελεστικός παραγωγός, είχε γράψει το πιλοτικό επεισόδιο για τη σειρά του 1978 Vega$ και κέρδισε ένα Emmy για το σενάριο της τηλεταινίας του 1979 The Jericho Mile.

Η μεταμόρφωση της πόλης

Το φιλόδοξο όραμα του Μαν, βασισμένο στην ιδέα και το πιλοτικό σενάριο του Γερκόβιτς ήταν να γυρίζουν ένα επεισόδιο διάρκειας 60 λεπτών, με χαρακτηριστικά κινηματογραφικής ταινίας, κάθε επτά ημέρες, συνολικά 22 επεισόδια ανά σεζόν. Αυτό ακριβώς έκαναν, χρησιμοποιώντας καινοτόμο κινηματογραφία και σύνθετες τεχνικές μοντάζ που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν στην τηλεόραση.

Ο Μαν θυμάται το Μαϊάμι ως μια ανιαρή, «μπεζ πόλη» πριν ξεκινήσει η παραγωγή. Ο στόχος του, λέει, ήταν να χρησιμοποιήσει μια παλέτα παστέλ χρωμάτων για να «δημιουργήσει μια αίσθηση ζέστης».

Γυρισμένο σε εξωτερικούς χώρους, το Miami Vice όχι μόνο έφερε επανάσταση στο είδος των αστυνομικών σειρών, αλλά συνέβαλε και στην αναζωογόνηση του Μαϊάμι και του Σάουθ Μπιτς. Δεκαετίες νωρίτερα, η περιοχή ήταν ένας λαμπερός προορισμός διακοπών, αλλά το 1984 είχε μετατραπεί σε ένα θλιβερό χάος από ερειπωμένα γηροκομεία, γεμάτο βαρόνους των ναρκωτικών και πόρνες.

Η μεταμόρφωση της πόλης που επέφερε η σειρά προανήγγειλε την σημερινή πολυτελή εικόνα του Μαϊάμι.

Οι αστυνομικοί στην τηλεόραση δεν ήταν κουλ πριν από το Miami Vice. Ήταν σκληρά εργαζόμενοι τύποι με φθαρμένα κοστούμια. Είχαν σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και μάτια σαν τρύπες ζώνης. Δεν υπήρχε ούτε ένα σμιλεμένο σαγόνι στον ορίζοντα

Η ιστορία από την αρχή

Σε αυτό το νεανικό όνειρο μιας αστυνομικής σειράς, ο Ντον Τζόνσον και ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας καταπολεμούν το πρόβλημα της εγκληματικότητας στην πόλη, ενώ φαίνονται όσο πιο «κουλ» γίνεται

Λινά κοστούμια. Παπούτσια τύπου «boat shoes». Ταχύπλοα. Νeon. Καλώς ήρθατε στον εκρηκτικά παλ κόσμο του Miami Vice, της αστυνομικής σειράς που σάρωσε τη δεκαετία του ’80. Αν σήμερα φαίνεται κιτς και παρωδιακό, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γέννησε αμέτρητους μιμητές που απομάκρυναν την τυποποιημένη αστυνομική διαδικασία υπέρ κατιτίς πιο κουλ.

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Οι αστυνομικοί στην τηλεόραση δεν ήταν κουλ πριν από το Miami Vice. Ήταν σκληρά εργαζόμενοι τύποι με φθαρμένα κοστούμια. Είχαν σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και μάτια σαν τρύπες ζώνης. Δεν υπήρχε ούτε ένα σμιλεμένο σαγόνι στον ορίζοντα.

«Το Miami Vice ήταν απίστευτα σέξι» σχολιάζει ο Paul F. Verhoeven στον Guardian. «Προβλήθηκε για πέντε σεζόν και διαδραματιζόταν στους δρόμους του Μαϊάμι, ενός τόπου με τοίχους από στόκο, απαλά χρώματα, γυναίκες με μπικίνι και ναρκωτικά. Πολλά ναρκωτικά. Γεμάτο καρτέλ και βία συμμοριών. Αυτό το πρόβλημα εγκληματικότητας το αντιμετωπίζει μια ομάδα αστυνομικών, των οποίων η αποστολή είναι να ανακόψουν το κύμα – και όλα αυτά ενώ φαίνονται αβίαστα εύκολα και αβίαστα».

Οι αλληλεπιδράσεις του Σόνι με τους ανωτέρους του φαίνονται σχεδόν γελοία κλισέ, μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος δεν είχε δει στην τηλεόραση αστυνομικούς να αντιμιλούν, να απειλούν να παραδώσουν το σήμα τους ή να αποκαλούνται «αντάρτες» και «μοναχικοί λύκοι» κάθε δύο εβδομάδες

Ο «ασθενής μηδέν»

Ο Ντον Τζόνσον έφερε μια εξαντλημένη, τραχιά γοητεία στον ρόλο του ντετέκτιβ Τζέιμς «Σόνι» Κρόκετ καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς. Φανταστείτε τον Μάρτιν Ριγκς του Μελ Γκίμπσον από το Φονικό Όπλο σε συνδυασμό με έναν νεαρό Τζακ Νίκολσον –αξύριστο, ελαφρώς μανιακό, με έλλειψη ύπνου, ηθικό, με την καρδιά ενός οικογενειάρχη να χτυπάει κάτω από το σκληρό του περίβλημα.

Οι αλληλεπιδράσεις του Σόνι με τους ανωτέρους του φαίνονται σχεδόν γελοία κλισέ, μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος δεν είχε δει στην τηλεόραση αστυνομικούς να αντιμιλούν, να απειλούν να παραδώσουν το σήμα τους ή να αποκαλούνται «αντάρτες» και «μοναχικοί λύκοι» κάθε δύο εβδομάδες. Ο Σόνι είναι ο «ασθενής μηδέν» των ανεξέλεγκτων χαρακτήρων.

Το «γιν» και το «γιανγκ»

Ο συνεργάτης του; Ο ντετέκτιβ Ρικάρντο Ταμπς, ο οποίος στο πιλοτικό επεισόδιο ταξιδεύει στο Μαϊάμι από τη ζώνη ευθύνης του στη Νέα Υόρκη. Ο Ταμπς βρίσκεται στα ίχνη του μεγάλου κακού Κάλντερον, ενός υψηλόβαθμου στελέχους του κολομβιανού καρτέλ.

Αποδεικνύεται ότι ο Ταμπς είναι το τέλειο «γιν» για το «γιανγκ» του Κρόκετ: χαλαρός, συμπαθής, επιφυλακτικός, προσιτός.

«Μόλις τα συμφέροντά τους συμπέσουν, η σειρά παίρνει φόρα, παρασύροντας εμάς και τους ήρωές μας όλο και πιο βαθιά στο λαβύρινθο του πολέμου κατά των ναρκωτικών, της πορνείας και του τζόγου» συνεχίζει ο Paul F. Verhoeven στον Guardian.

Πολύπλοκοι άνδρες

Τι είναι αυτό που κάνει τις όλο και πιο ζοφερές και ανηφορικές μάχες των Κρόκετ και Ταμπς τόσο συναρπαστικές; Ο τόνος. Υπάρχει μια ξεχωριστή οπτική γλώσσα στο Miami Vice, που διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον εκτελεστικό παραγωγό (για τις πρώτες τέσσερις σεζόν) Μάικλ Μαν, τον εγκέφαλο πίσω από τις ταινίες «Heat», «Collateral» και «Thief».

Ένας δημιουργός του οποίου η αφήγηση φαίνεται να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε βασανισμένους, πολύπλοκους άνδρες, εξερευνώντας φιλοσοφικά τα βάθη της αρρενωπότητας ανάμεσα σε σποραδικές ριπές πυροβολισμών.

«Τα αποτυπώματα του Mann είναι παντού στο Miami Vice. Το έργο του έχει πάντα μια απτή αίσθηση του τόπου και, Θεέ μου, το Miami Vice έχει σίγουρα μια αίσθηση του τόπου» παρατηρεί ο Paul F. Verhoeven.

Ο Σόνι είναι ο «ασθενής μηδέν» των ανεξέλεγκτων χαρακτήρων

Όλα αληθινά

Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην απόφαση να γυριστεί η σειρά σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εξωτερικούς χώρους, κάτι που εκτίναξε στα ύψη τον προϋπολογισμό της σειράς, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο -κάθε επεισόδιο είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο.

Είτε ακολουθούμε τους Κρόκετ και Ταμπς σε κλαμπ, είτε στο γεμάτο κόσμο αστυνομικό τμήμα τους, είτε στη Ferrari του Κρόκετ με ανοιχτή την οροφή, όλα είναι αληθινά. Δεν υπάρχουν ειδικά σκηνικά εδώ.

Σε γενικές γραμμές, το Miami Vice είναι μια ρεαλιστική, σκοτεινή, αυθεντική απεικόνιση της πόλης της δεκαετίας του ’80.

Παραβίαση των κανόνων

Κατά τη διάρκεια των πέντε σεζόν του Miami Vice, συνέβησαν πολλά πράγματα. Πρώτον, η σειρά απέδειξε ότι ήταν ικανή για ανάπτυξη χαρακτήρων, με τους Κρόκετ και Ταμπς (και τον υπόλοιπο καστ) να γίνονται πιο κουρασμένοι, πιο έμπειροι και πιο πρόθυμοι να παραβιάσουν τους κανόνες για να φέρουν σε πέρας τη δουλειά.

Σημαντικοί κακοί

Εισήγαγε επίσης επαναλαμβανόμενους κακούς: σημαντικούς κακούς που εμφανίζονταν σε φιλόδοξα, συναρπαστικά επεισόδια δύο μερών. Υπήρχε μια πραγματική αίσθηση συνέχειας, ακόμα και όταν οι δημιουργοί της σειράς εγκατέλειψαν σε μεγάλο βαθμό το πλοίο και παρέδωσαν τα ηνία για την πέμπτη και τελευταία σεζόν.

Αλλά το Miami Vice πήρε και ρίσκα. Σίγουρα, δεν απέδωσαν πάντα -η σειρά ήταν κατά καιρούς βάναυσα χονδροειδής και στερημένη ειρωνείας, ενώ ο Τζέιμς Μπράουν έπαιξε ακόμη και έναν είδος απαχθέντος από εξωγήινους σε κάποιο σημείο (όσο λιγότερα λέγονται γι’ αυτό, τόσο καλύτερα)– αλλά τουλάχιστον η σειρά αρνήθηκε να παίξει με ασφάλεια.

Ακριβώς όπως ο Κρόκετ και ο Ταμπς, που παραβίασαν τους κανόνες, άφησαν το στίγμα τους και έδειχναν απίστευτοι ενώ το έκαναν. Αυτό είναι το Miami Vice στην εντέλειά του.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

