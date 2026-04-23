magazin
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Culture Live 23 Απριλίου 2026, 21:20

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

Spotlight

Σας έχουμε ευχάριστα νέα: η ταινία «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι απέκτησε επιτέλους τίτλο, «Miami Vice ’85», ενώ ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και ο Όστιν Μπάτλερ έχουν επίσημα υπογράψει για να υποδυθούν τους Ρικάρντο Ταμπς και Σόνι Κρόκετ.

Η κινηματογραφική εκδοχή αντλεί στοιχεία από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της αστυνομικής σειράς της δεκαετίας του 1980 και η κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου 2027.

Το «Miami Vice ’85» θα είναι επίσης μια ταινία που θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του ’80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ο Μπάτλερ θα υποδυθεί τον Τζέιμς Κρόκετ, έναν ρόλο που συνδέθηκε με τον ηθοποιό Ντον Τζόνσον στην τηλεοπτική σειρά της Universal, ενώ ο Τζόρνταν θα ενσαρκώσει τον συνάδελφό του, τον μυστικό ντετέκτιβ του Μαϊάμι Ρικάρντο Τάμπς, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας στη σειρά.

View this post on Instagram

A post shared by Crockett1984 (@crockettt1984)

Από το χθες στο σήμερα

Πέρα από όσα θα δούμε να συμβαίνουν στους δρόμους του Μαϊάμι, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν πρωταγωνίστησε στις ταινίες του Ράιαν Κούγκλερ «Sinners», «Black Panther» και «Creed III», ενώ πρόκειται να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει μια νέα εκδοχή της ταινίας «The Thomas Crown Affair» για την Amazon MGM.

Από την άλλη πλευρά, ο Όστιν Μπάτλερ υποδύθηκε τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν και εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Dune: Part Two», «The Bikeriders» και «Masters of the Air», ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στο επερχόμενο θρίλερ της A24, «Enemies».

Το «Miami Vice» ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά με θέμα δύο μυστικούς αστυνομικούς του Μαϊάμι, γνωστούς για την αγάπη τους για τα παστέλ κοστούμια και το κυνήγι που καταλήγει σε πιστολιές.

Το περιοδικό People ανέφερε σε παλαιότερο άρθρο του ότι το Miami Vice ήταν η «πρώτη σειρά που φαινόταν πραγματικά διαφορετική από τις υπόλοιπες, από τότε που εφευρέθηκε η έγχρωμη τηλεόραση».

Η παραγωγή της ταινίας «Miami Vice ’85» θα ξεκινήσει φέτος, καθώς ο Κοσίνσκι, μετά από δύο συνεχόμενες επιτυχίες με τις ταινίες «F1: The Movie» και «Top Gun: Maverick», εξερευνά τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι.

Η ταινία «Miami Vice ’85» είναι παραγωγή των Ντίλαν Κλαρκ και Κοσίνσκι, ενώ το σενάριο έγραψε ο Νταν Γκίλροϊ, βασιζόμενος στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Γιέρκοβιτς για τη σειρά της οποίας ήταν εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Μαν.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

Κόσμος
Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Γαλλία 23.04.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Κόσμος 23.04.26

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Σύνταξη
Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Ελλάδα 23.04.26

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική 23.04.26

Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

Δημήτρης Τερζής
LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 23.04.26

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο καρφώθηκε στις μπαριέρες και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του οδηγού.

Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Κεφαλονιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης – Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή
Ελλάδα 23.04.26

Ο 23χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα
Ελλάδα 23.04.26

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies