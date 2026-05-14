Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα στην Κρήτη, η οποία κατά τη διάρκεια άσκησης στον εξομοιωτή Fire Dragon που βρίσκεται στο νησί τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patris.gr, πρόκειται για μάχιμη πυροσβέστη που υπηρετεί στη δυτική Κρήτη και «βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή, σε κάθε περιστατικό, όσο σοβαρό κι αν είναι» όπως λένε οι συνάδελφοί της.

Αυτή τη φορά βρισκόταν σε εκπαιδευτική διαδικασία στον εξομοιωτή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από σκάλα – σε ύψος δύο έως τριών μέτρων – και τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, στο ύψος του αγκώνα.

Η άσκηση

Ο σύγχρονος κινητός εξομοιωτής τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στη δυτική Κρήτη, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, όπου και θα παραμείνει έως την Παρασκευή.

Ο Fire Dragon είναι ένας σύγχρονος κινητός εξομοιωτής πυρκαγιάς που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πυροσβεστών σε ρεαλιστικές συνθήκες φωτιάς και καπνού. Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό container, μέσα στο οποίο δημιουργούνται ελεγχόμενες εστίες φωτιάς ώστε οι πυροσβέστες να εκπαιδεύονται σε πραγματικά σενάρια αστικών πυρκαγιών, όπως φωτιές σε σπίτια, γραφεία, αποθήκες και κλειστούς χώρους.

Το σύστημα διαθέτει πολλαπλά σημεία ανάφλεξης και μπορεί να προσομοιώσει διαφορετικές καταστάσεις κινδύνου, όπως υψηλές θερμοκρασίες, πυκνό καπνό και περιορισμένη ορατότητα. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τεχνικές κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης, σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών και ασφαλή κίνηση σε συνθήκες πραγματικής φωτιάς.

Στην Ελλάδα, ο Fire Dragon χρησιμοποιείται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για τη συνεχή εκπαίδευση πυροσβεστών και εθελοντών. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Ζάκυνθος, τα Χανιά, η Βέροια, τα Τρίκαλα, η Λέσβος και το Λασίθι, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνθήκες που προσομοιάζουν πραγματικά περιστατικά πυρκαγιάς.

Ο βασικός στόχος του Fire Dragon είναι να προετοιμάζει τους πυροσβέστες για επικίνδυνες επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης, βελτιώνοντας την ταχύτητα αντίδρασης, τη συνεργασία και την ασφάλεια των πληρωμάτων. Μέσα από την εκπαίδευση αυτή, οι πυροσβέστες αποκτούν εμπειρία στη συμπεριφορά της φωτιάς και στις τεχνικές αντιμετώπισης καταστάσεων υψηλού κινδύνου χωρίς να εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο φωτιάς.