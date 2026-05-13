Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη

Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Culture Live 13 Μαΐου 2026, 07:45

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό

Το θεατρικό έργο «MANOLIS | καρδιά σε τέσσερις χορδές» σε νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα, μαζί με ένα μοναδικό πρωταγωνιστικό καστ και ζωντανή ορχήστρα, θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στις 21:00.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.

Στον ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων.

Λίγα λόγια για το έργο

Πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται. Όχι φήμες. Όχι ψευδείς ιστορίες. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο σπουδαίος αυτός δημιουργός. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.

Το έργο παρακολουθεί τη ζωή του Μανώλη Χιώτη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, με σταθμούς-κλειδιά και μεγάλες στιγμές στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπική του ζωή, εκεί όπου, ιδιωτικά, κρίνεται η επαφή του ανθρώπου με το θείο και το αν ο κάθε άνθρωπος πήρε και έδωσε εκείνο το μερίδιο αγάπης για το οποίο ήταν προορισμένος.

Με την παρουσία σημαντικών τραγουδιών, όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι», «Σβήσε τη Φλόγα», «Απόψε φίλα με», «Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα» και άλλων μεγάλων επιτυχιών, στη νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη ένα ανσάμπλ ηθοποιών και μουσικών καταδύεται στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη.

Σε μια σκηνοθετική πρόταση, όπου ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι ηλικίες και οι χρονολογίες μηδενίζονται μαγικά, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό.

Σημείωμα της σκηνοθέτριας, Ιόλης Ανδρεάδη

Για τον Φελλίνι τα όνειρα αποτελούν τη βασιλική οδό προς το ασυνείδητο. Η σκηνοθετική γραμμή της παράστασης συνίσταται στην επιθυμία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης κάποιων βασικών στιγμών της ζωής του πρωτοπόρου Έλληνα μουσικού Μανώλη Χιώτη ως υλικού ονείρου. Ονείρου μέσα στο οποίο όλα μπορεί να συμβούν. Ή μάλλον σχεδόν όλα, γιατί, ακόμη και μέσα στο όνειρο, ο εσωτερικός συνειρμός ακολουθεί το ψυχικό περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου κάθε φορά χαρακτήρα. Όχι, όπως απαραίτητα ήταν ο χαρακτήρας αυτός, αλλά όπως ίσως καταγράφηκε στη ψυχή του Μανώλη Χιώτη.

Εξίσου σημαντική ήταν και η αναζήτηση σε αυτή τη διαδρομή των σημείων εκείνων που μέσα σε εμάς -δημιουργούς, συντελεστές και ηθοποιούς- αρθρώνουν μια συγγένεια με το υποκείμενο της έρευνάς μας. Τον Μανώλη Χιώτη. Πως εσωτερικεύει άραγε ο καθένας μας αυτόν τον ήρωα, αυτόν τον μύθο; Με ποια πτυχή του, άραγε, βρισκόμαστε κοντά; Τον έρωτά του για το μπουζούκι; Την εργατικότητά του; Το πάθος του για το τέλειο; Την καθαρή και φωτεινή του όψη; Την επαναστατική του στάση σε κάθε μεγάλο και μικρό τομέα της ζωής;

Για αυτά και για πολλά άλλα, ευχαριστώ τον Διαμαντή Χιώτη. Τον ευχαριστώ για τις συζητήσεις, για την τρυφερή και διεισδυτική του ματιά σε όλη τη διαδρομή αυτής της προσπάθειας και για την εμπιστοσύνη αυτής της μοναδικής κληρονομιάς.

Ο γιος του Μανώλη Χιώτη, Διαμαντής Χιώτης, γράφει για το θεατρικό έργο: «Όπως ένα τραγούδι εξομολογείται μια ιστορία, έτσι και η Ιόλη Ανδρεάδη με τον Άρη Ασπρούλη αγκάλιασαν σταθμούς της ζωής του Μανώλη και τους επένδυσαν με τα τραγούδια του. Γίνονται αναφορές μέσω ενός ονείρου σε κάποιες καταστάσεις που ήταν ’απείραχτες’, με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλει. Όπως και διορθώνει κάποιους μαέστρους της σαχλαμάρας που έχουν ξεπηδήσει κατά καιρούς “γνωρίζοντας”. Η Ιόλη και ο Άρης εργάστηκαν με αφομοίωση, κατανόηση, στοργική μεταχείριση στα του Μανώλη και τον έντυσαν με το πανωφόρι του σεβασμού, ραμμένο με την τέχνη τους. Αυτά τα κομμάτια της ζωής του Μανώλη έχουν περιτυλιχτεί με αγάπη και αλήθεια, και σαν θεατρικό έργο παρασύρεται σε υψηλότερο κραδασμό με την καθοδήγηση της σκηνοθέτιδας Ιόλης και τις ευαισθησίες των ηθοποιών».

Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου «MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές»,

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:

Πίτσα Παπαδοπούλου (Μητέρα Μανώλη Χιώτη) στις 11/6, 18/6, 25/6, 16/7, 23/7, 30/7, 20/8, 27/8, 10/9

Γεράσιμος Γεννατάς (Μανώλης Χιώτης)

Πέννυ Μπαλτατζή (Μαίρη Λίντα)

Βανέσα Αδαμοπούλου (Ζωή Νάχη, Grace Kelly)

Αργύρης Αγγέλου (Μουσικός, Κομπέρ, Κώστας Χατζηχρήστος)

Βασίλης Μαργέτης (Μίκης Θεοδωράκης, Πατέρας Μανώλη Χιώτη)

Ελένη Μισχοπούλου (Μητέρα Μανωλη Χιώτη, Μαρία Κάλλας)

Κωνσταντίνος Μουταφτσής (πολλαπλοί ρόλοι)

Θάνος Κόνιαρης (πολλαπλοί ρόλοι)

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Παύλος Παφρανίδης (Ενορχήστρωση – Διδασκαλία, Μπουζούκι)

Βαγγέλης Καλαμάρας (Ντραμς, Κρουστά)

Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου (Βιολοντσέλο)

Κωνσταντίνος Σαπούνης (Τρομπέτα)

Κώστας Μπουντούρης (Κιθάρα)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Ζωγραφική σκηνικού – Φροντιστήριο: Βαλεντίνο Βαλάσης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης: Δημήτρης Μανιάτης

Creative Agency: GridFox

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πρεμιέρα: 11 Ιουνίου 2026 στις 21:00

Διάρκεια: 150 λεπτά

Ημέρες παραστάσεων

11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 Iουνίου

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 Ιουλίου

2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Αυγούστου

4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης

21.00

* Το πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη «MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές» ανέβηκε για πρώτη φορά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2024, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2026 και αναμετράται με τη μαγική συνθήκη του ανοιχτού χώρου στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με νέα διανομή και νέα σκηνοθετική ματιά.

  • Ηλεκτρονική Προπώληση στο inTickets

Τιμές εισιτηρίων:

  • Ζώνη VIP: 50 €
  • Ζώνη Α’: 40 €
  • Ζώνη Β’: 30 €
  • Ζώνη Γ’: 20 €

· Ισχύουν ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 20 ατόμων,

ΑμεΑ, φοιτητές & ανέργους (στην A’, Β’ & Γ’ Ζώνη)

Κρατήσεις:

• Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

• Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300

Παραγωγή:

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού &

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξις – Χρήστος Τριπόδης

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοί της
Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος

Χανταϊός: Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε
Μία Γαλλίδα άνω των 65 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ - O ΠOY καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού

Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ
Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 θέλει να κάνει το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 19:30) η Εθνική χάντμπολ των ανδρών, απέναντι στην Ολλανδία.

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανακοίνωσαν οι Αρχές στη Βρετανία

Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας
«Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις και μάλιστα στοχεύοντας αναίσχυντα και σκοπίμως τις σιδηροδρομικές μας υποδομές και μη στρατιωτικούς στόχους στις πόλεις μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

