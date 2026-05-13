Μάθιου ΜακΚόναχι: Πρώτο τρέιλερ για την κινηματογραφική, πατριωτική, επιστροφή του

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με το δράμα «The Rivals of Amziah King». Το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες από τη Black Bear Pictures παρουσιάζει τον βραβευμένο ηθοποιό και συγγραφέα σε μια συγκινητική ιστορία που υμνεί το αμερικανικό πνεύμα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία εκτυλίσσεται στα βάθη των δασών της αγροτικής Οκλαχόμα. Εκεί, ο χαρισματικός και μουσικά προικισμένος Amziah King (ΜακΚόναχι) ηγείται μιας bluegrass μπάντας από περιθωριακούς τύπους, ενώ παράλληλα διευθύνει μία κορυφαία επιχείρηση παραγωγής μελιού της περιοχής.

Όταν η αποξενωμένη θετή κόρη του Kateri, επιστρέφει απροσδόκητα, ο Amziah αρπάζει την ευκαιρία να αποκαταστήσει τη σχέση τους και να χτίσει μια οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά το παιχνίδι του μελιού είναι αδίστακτο και οι αντίπαλοι του απειλούν να καταστρέψουν όλα όσα δημιούργησε».

Στο πλευρό του ΜακΚόναχι συμπρωταγωνιστούν οι Κερτ Ράσελ, Κόουλ Σπράους, Αντζελίνα Λούκινγκ Γκλας και Τζέικ Χόροβιτς.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ‘Αντριου Πάτερσον σε σενάριο που συνέγραψε με τον Τζέιμς Μόνταγκιου.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον περασμένο χρόνο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης South by Southwest (SXSW).

Παρότι ο ΜακΚόναχι πρωταγωνίστησε το 2025 στο θρίλερ επιβίωσης του Apple TV+ «The Lost Bus», το οποίο βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας ηρωικής εκκένωσης στη μεγαλύτερη φωτιά που ξέσπασε ποτέ στην Καλιφόρνια, έχει να εμφανιστεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από το 2019, όταν υποδύθηκε έναν μεγιστάνα κάνναβης στο «The Gentlemen» του Γκάι Ρίτσι.

Σύμφωνα με το Βillboard, το δράμα «The Rivals of Amziah King» αναμένεται στις αίθουσες στις 14 Αυγούστου.