Μάθιου ΜακΚόναχι: Πρώτο τρέιλερ για την κινηματογραφική, πατριωτική, επιστροφή του
The Rivals of Amziah King 13 Μαΐου 2026, 06:00

O Mάθιου ΜακΚόναχι επιστρέφει στις σκοτεινές αίθουσες μετά από εφτά χρόνια

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με το δράμα «The Rivals of Amziah King». Το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες από τη Black Bear Pictures παρουσιάζει τον βραβευμένο ηθοποιό και συγγραφέα σε μια συγκινητική ιστορία που υμνεί το αμερικανικό πνεύμα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία εκτυλίσσεται στα βάθη των δασών της αγροτικής Οκλαχόμα. Εκεί, ο χαρισματικός και μουσικά προικισμένος Amziah King (ΜακΚόναχι) ηγείται μιας bluegrass μπάντας από περιθωριακούς τύπους, ενώ παράλληλα διευθύνει μία κορυφαία επιχείρηση παραγωγής μελιού της περιοχής.

Όταν η αποξενωμένη θετή κόρη του Kateri, επιστρέφει απροσδόκητα, ο Amziah αρπάζει την ευκαιρία να αποκαταστήσει τη σχέση τους και να χτίσει μια οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά το παιχνίδι του μελιού είναι αδίστακτο και οι αντίπαλοι του απειλούν να καταστρέψουν όλα όσα δημιούργησε».

Στο πλευρό του ΜακΚόναχι συμπρωταγωνιστούν οι Κερτ Ράσελ, Κόουλ Σπράους, Αντζελίνα Λούκινγκ Γκλας και Τζέικ Χόροβιτς.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ‘Αντριου Πάτερσον σε σενάριο που συνέγραψε με τον Τζέιμς Μόνταγκιου.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον περασμένο χρόνο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης South by Southwest (SXSW).

Παρότι ο ΜακΚόναχι πρωταγωνίστησε το 2025 στο θρίλερ επιβίωσης του Apple TV+ «The Lost Bus», το οποίο βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας ηρωικής εκκένωσης στη μεγαλύτερη φωτιά που ξέσπασε ποτέ στην Καλιφόρνια, έχει να εμφανιστεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από το 2019, όταν υποδύθηκε έναν μεγιστάνα κάνναβης στο «The Gentlemen» του Γκάι Ρίτσι.

Σύμφωνα με το Βillboard, το δράμα «The Rivals of Amziah King» αναμένεται στις αίθουσες στις 14 Αυγούστου.

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Wall Street
Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

inWellness
inTown
O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Χωρίς λογοκρισία 12.05.26

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Λουκάς Καρνής
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Κόσμος 13.05.26

Ο Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα, έχοντας υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ιράν το οποίο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
Exxon, Shell κ.λπ. 13.05.26

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Τοπίο στην ομίχλη 13.05.26

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημοσκοπήσεις: Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ – Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές
Μακριά η αυτοδυναμία 13.05.26

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Στράτος Ιωακείμ
Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 13.05.26

Tι πρέπει να προσέχει ένας διαθέτης που αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του με μία ιδιόγραφη διαθήκη αλλά και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι κληρονόμοι για να ξεκινήσουν τη διαδικασία σε εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομουμένου

Μίνα Μουστάκα
Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση 13.05.26

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Ιράν: Η Κίνα ζητά από το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τη μεσολάβησή του για να τερματιστεί ο πόλεμος
Πεκίνο 13.05.26

Η Κίνα «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Αργεντινή: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου
Πολιτικές λιτότητας 13.05.26

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου κόντρα στις πολιτικές λιτότητας του Μιλέι.

Ισημερινός: Δολοφόνησαν γυναίκα δικαστή – Είχε δεχτεί απειλές
Ισημερινός 13.05.26

Δικαστής, που είχε δεχθεί απειλές, δολοφονήθηκε στον Ισημερινό ενώ μετέβαινε με αυτοκίνητο σε κλειστό γήπεδο, χωρίς τους δυο σωματοφύλακές της.

ΗΠΑ – Τουρκία: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση στο θέμα των F-35
Αμερικανοί βουλευτές 13.05.26

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία που αφορούν την πιθανότητα επαναπροσέγγισης της Τουρκίας στην υπόθεση της απόκτησης των F-35.

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Media 13.05.26

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Άνετα 13.05.26

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

