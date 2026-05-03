Η Κέιτ Χάντσον αποθεώνει τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Αν Χάθαγουεϊ
Fizz 03 Μαΐου 2026, 23:10

Η Κέιτ Χάντσον αποθεώνει τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Αν Χάθαγουεϊ

Σε πρόσφατη ομιλία της, η Κέιτ Χάντσον κλήθηκε να θυμηθεί κάποιους από τους πρώην συμπρωταγωνιστές της, τους οποίους φυσικά, εγκωμίασε.

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Η Κέιτ Χάντσον, πρωταγωνιστεί επί του παρόντος στη σειρά «Running Point» του Netflix, η δεύτερη σεζόν της οποίας έκανε πρόσφατα πρεμιέρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης «Time100 Summit» που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου στο Frederick P. Rose Hall του Jazz at Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, ζητήθηκε από την ηθοποιό να μοιραστεί τις πρώτες της σκέψεις για τους τωρινούς και τους παλιούς της συμπρωταγωνιστές.

Περιέγραψε τον συμπρωταγωνιστή της στο «Running Point», Ρέι Ρομάνο, ως «υπέροχο» και «αστείο». Η Χάντσον πρόσθεσε ότι ο Ρομάνο «κυριολεκτικά δεν κάνει ποτέ το ίδιο πράγμα δύο φορές, και κάθε φορά είναι ξεκαρδιστικός».

«Είναι υπέροχος», είπε, «και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε στη σειρά».

«Έξυπνη, στοργική, αποφασιστική»

Η επόμενη συμπρωταγωνίστρια που αναφέρθηκε ήταν η Άν Χάθαγουεϊ, με την οποία η Κέιτ Χάντσον συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «Bride Wars» του 2009. Είπε με ενθουσιασμό ότι η πρωταγωνίστρια του «The Devil Wears Prada 2» είναι «το απόλυτο φαινόμενο» αυτή τη στιγμή, αλλά και «έξυπνη, στοργική, αποφασιστική» και «καλή φίλη».

Η Χάντσον μίλησε επίσης για τους συμπρωταγωνιστές της στην ταινία «How to Lose a Guy in 10 Days», την Κάθριν Χαν και τον Μάθιου ΜακΚόναχι.

«Την αγαπώ τόσο πολύ. Λατρεύω την Κάθριν Χαν», είπε η Χάντσον. «Είναι ξεκαρδιστική, τρυφερή, τρελή και όμορφη, μια καταπληκτική μητέρα. Είναι υπέροχη σύντροφος. Είναι πραγματικά υπέροχη φίλη. Για μένα είναι μια φίλη που μοιάζει με αδελφή ψυχή. Την αγαπώ τόσο πολύ. Βοηθά τους άλλους να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους».

Όσον αφορά τον Μακόναχι, η Χάντσον είπε: «Είναι ο πιο ξεχωριστός, υπέροχος, αυθόρμητος και απρόβλεπτος άντρας με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ. Είναι πολύ διασκεδαστικός. Είναι πάντα έτοιμος για οτιδήποτε. Μου αρέσει πολύ το πόσο απρόβλεπτος είναι, γιατί κι εγώ έτσι είμαι».

«Ταυτόχρονα, είναι πολύ προστατευτικός», πρόσθεσε. «Ένας άλλος υπέροχος πατέρας. Είναι ένας υπέροχος σύντροφος[…]Είναι ένας πραγματικά υπέροχος οικογενειάρχης. Και νοιάζεται βαθιά για τη δουλειά του, αλλά κυρίως για την καλλιέργεια εσωτερικής γαλήνης, ή τουλάχιστον ικανοποίησης. Και συνδεόμαστε πολύ σε αυτό. Ναι, ο Μάθιου είναι ένας πραγματικά μοναδικός, ξεχωριστός άνθρωπος».

*Με πληροφορίες από: People

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Χουντίνι 03.05.26

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Η θέση της γυναίκας 02.05.26

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα - συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 03.05.26

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Σύνταξη
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

