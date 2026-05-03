Η Κέιτ Χάντσον, πρωταγωνιστεί επί του παρόντος στη σειρά «Running Point» του Netflix, η δεύτερη σεζόν της οποίας έκανε πρόσφατα πρεμιέρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης «Time100 Summit» που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου στο Frederick P. Rose Hall του Jazz at Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, ζητήθηκε από την ηθοποιό να μοιραστεί τις πρώτες της σκέψεις για τους τωρινούς και τους παλιούς της συμπρωταγωνιστές.

Περιέγραψε τον συμπρωταγωνιστή της στο «Running Point», Ρέι Ρομάνο, ως «υπέροχο» και «αστείο». Η Χάντσον πρόσθεσε ότι ο Ρομάνο «κυριολεκτικά δεν κάνει ποτέ το ίδιο πράγμα δύο φορές, και κάθε φορά είναι ξεκαρδιστικός».

«Είναι υπέροχος», είπε, «και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε στη σειρά».

«Έξυπνη, στοργική, αποφασιστική»

Η επόμενη συμπρωταγωνίστρια που αναφέρθηκε ήταν η Άν Χάθαγουεϊ, με την οποία η Κέιτ Χάντσον συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «Bride Wars» του 2009. Είπε με ενθουσιασμό ότι η πρωταγωνίστρια του «The Devil Wears Prada 2» είναι «το απόλυτο φαινόμενο» αυτή τη στιγμή, αλλά και «έξυπνη, στοργική, αποφασιστική» και «καλή φίλη».

Emma and Liv Bride Wars reunion! Anne Hathaway and Kate Hudson look beautiful together attending GG dinner: pic.twitter.com/DB3ZIhOcKY — Anne Hathalegend (@AnneHathabae) January 14, 2015

Η Χάντσον μίλησε επίσης για τους συμπρωταγωνιστές της στην ταινία «How to Lose a Guy in 10 Days», την Κάθριν Χαν και τον Μάθιου ΜακΚόναχι.

«Την αγαπώ τόσο πολύ. Λατρεύω την Κάθριν Χαν», είπε η Χάντσον. «Είναι ξεκαρδιστική, τρυφερή, τρελή και όμορφη, μια καταπληκτική μητέρα. Είναι υπέροχη σύντροφος. Είναι πραγματικά υπέροχη φίλη. Για μένα είναι μια φίλη που μοιάζει με αδελφή ψυχή. Την αγαπώ τόσο πολύ. Βοηθά τους άλλους να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους».

Όσον αφορά τον Μακόναχι, η Χάντσον είπε: «Είναι ο πιο ξεχωριστός, υπέροχος, αυθόρμητος και απρόβλεπτος άντρας με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ. Είναι πολύ διασκεδαστικός. Είναι πάντα έτοιμος για οτιδήποτε. Μου αρέσει πολύ το πόσο απρόβλεπτος είναι, γιατί κι εγώ έτσι είμαι».

View this post on Instagram A post shared by Humor (@humor)

«Ταυτόχρονα, είναι πολύ προστατευτικός», πρόσθεσε. «Ένας άλλος υπέροχος πατέρας. Είναι ένας υπέροχος σύντροφος[…]Είναι ένας πραγματικά υπέροχος οικογενειάρχης. Και νοιάζεται βαθιά για τη δουλειά του, αλλά κυρίως για την καλλιέργεια εσωτερικής γαλήνης, ή τουλάχιστον ικανοποίησης. Και συνδεόμαστε πολύ σε αυτό. Ναι, ο Μάθιου είναι ένας πραγματικά μοναδικός, ξεχωριστός άνθρωπος».

*Με πληροφορίες από: People