24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Η Κέιτ Χάντσον «αγαπάει» το γεγονός ότι μεγαλώνει
Fizz 24 Απριλίου 2026, 15:20

Η Κέιτ Χάντσον «αγαπάει» το γεγονός ότι μεγαλώνει

«Πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνω μια υπέροχη ηλικιωμένη» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κέιτ Χάντσον.

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός (όσο κλισέ και αν ακούγεται αυτό), οπότε η Κέιτ Χάντσον αποφάσισε να αποδεχτεί το γεγονός ότι μεγαλώνει, με χαρά και όχι αγωνία και θλίψη.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της την Πέμπτη 23 Απριλίου στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» για να συζητήσουν τη 2η σεζόν της σειράς «Running Point», ο  παρουσιαστής ευχήθηκε στην Χάντσον, η οποία συμπλήρωσε τα 47 της χρόνια στις 19 Απριλίου, «χαρούμενα γενέθλια, αλλά με χρονοκαθυστέρηση».

«Ευχαριστώ! Είμαι τόσο μεγάλη», απάντησε η Χάντσον.

«Ω, σε παρακαλώ!», σχολίασε ο Φάλον.

«Όχι, μου αρέσει», συνέχισε η ηθοποιός. «Μου αρέσει να γερνάω… Πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνω μια υπέροχη ηλικιωμένη… Επειδή μου αρέσει, επειδή τα πράγματα γίνονται καλύτερα, οπότε δεν νοιάζεσαι τόσο πολύ [για ασήμαντα πράγματα]».

Βραστές καραβίδες κανείς;

Στη συνέχεια, ο Τζίμι Φάλον ρώτησε τη σταρ πώς γιόρτασε τη μέρα, λέγοντας: «Έκανες κάποιο ξέφρενο πάρτι; Έκανες πάρτι;»

«Έφαγα βραστές καραβίδες», απάντησε η Χάντσον, προκαλώντας γέλια από το κοινό. «Έχεις φάει ποτέ βραστές καραβίδες; Έχει πλάκα. Τις βράζουν μαζί με καλαμπόκι, λουκάνικο και πατάτες και απλά τις [βάζουμε στα πιάτα μας] και ακούμε μουσική».

Ο Φάλον σημείωσε ότι η μάζωξη ακούγεται «διασκεδαστική», ενώ η Κέιτ Χάντσον πρόσθεσε: «Ότι καλύτερο».

Νωρίτερα φέτος, η Κέιτ Χάντσον υποστήριξε ότι η ζωή της άλλαξε όταν αποφάσισε να αφήσει «τον ευατό της ελεύθερο», ενώ προετοιμαζόταν για τον ρόλο της στην ταινία «Song Sung Blue» ως Claire Cartwright-Sardina, γνωστή και ως Thunder, για τον οποίο προτάθηκε για Όσκαρ.

«Αυτή η ταινία ήταν διασκεδαστική — δεν χρειάστηκε να προσέχω τι έτρωγα», δήλωσε η ηθοποιός στο περιοδικό W Magazine σε συνέντευξη τον Ιανουάριο. «Πήρα 7 κιλά, απλώς για να φαίνομαι πιο γλυκιά. Ήταν την περίοδο των γιορτών, οπότε ήταν τέλειο. Δεν γυμναζόμουν και πολύ».

Η Χάντσον αποκάλυψε επίσης ότι «απέφυγε τις ρουτίνες περιποίησης».

«Απλά άφησα τον εαυτό μου ελεύθερο και απόλαυσα τη ζωή», πρόσθεσε. «Αν και απολαμβάνω τη ζωή και όταν είμαι πειθαρχημένη και γυμνάζομαι, δεν θα πω ψέματα».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Delphi Economic Forum XI
OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Vita.gr
Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Κόσμος
Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο Τζον Φαβρό προσπάθησε να σταματήσει τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame - Τώρα παραδέχεται ότι έκανε λάθος

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν εγινε viral επειδή είπε ότι «ήρθε η ώρα» να μάθουμε τι εστί AI

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη

«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Φόρουμ των Δελφών 24.04.26

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ελλάδα 24.04.26

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη - «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»

Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ρωσία 24.04.26

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
Expla-in 24.04.26

Ο χάρτης των εισοδημάτων στην Ελλάδα: Το πού ζεις μετράει

Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Κόσμος 24.04.26

Τίποτα δεν μπορεί να σώσει την Βενετία από την βύθιση 

Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ
Woman 24.04.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το δίκτυο στο Λονδίνο και τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ

Αποκαλύψεις για διαμερίσματα, μετακινήσεις και καταγγελίες θυμάτων επαναφέρουν ερωτήματα για το γιατί δεν διερευνήθηκε πλήρως η υπόθεση Έπσταϊν, σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ

Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Αφέθηκε ελεύθερος 24.04.26

Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου

Γνωστός πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ - Τι υποστηρίζει

Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ανακοίνωση WMO 24.04.26

Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι

Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία

«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

