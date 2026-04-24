Η Κέιτ Χάντσον «αγαπάει» το γεγονός ότι μεγαλώνει

Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός (όσο κλισέ και αν ακούγεται αυτό), οπότε η Κέιτ Χάντσον αποφάσισε να αποδεχτεί το γεγονός ότι μεγαλώνει, με χαρά και όχι αγωνία και θλίψη.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της την Πέμπτη 23 Απριλίου στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» για να συζητήσουν τη 2η σεζόν της σειράς «Running Point», ο παρουσιαστής ευχήθηκε στην Χάντσον, η οποία συμπλήρωσε τα 47 της χρόνια στις 19 Απριλίου, «χαρούμενα γενέθλια, αλλά με χρονοκαθυστέρηση».

«Ευχαριστώ! Είμαι τόσο μεγάλη», απάντησε η Χάντσον.

«Ω, σε παρακαλώ!», σχολίασε ο Φάλον.

«Όχι, μου αρέσει», συνέχισε η ηθοποιός. «Μου αρέσει να γερνάω… Πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνω μια υπέροχη ηλικιωμένη… Επειδή μου αρέσει, επειδή τα πράγματα γίνονται καλύτερα, οπότε δεν νοιάζεσαι τόσο πολύ [για ασήμαντα πράγματα]».

Βραστές καραβίδες κανείς;

Στη συνέχεια, ο Τζίμι Φάλον ρώτησε τη σταρ πώς γιόρτασε τη μέρα, λέγοντας: «Έκανες κάποιο ξέφρενο πάρτι; Έκανες πάρτι;»

«Έφαγα βραστές καραβίδες», απάντησε η Χάντσον, προκαλώντας γέλια από το κοινό. «Έχεις φάει ποτέ βραστές καραβίδες; Έχει πλάκα. Τις βράζουν μαζί με καλαμπόκι, λουκάνικο και πατάτες και απλά τις [βάζουμε στα πιάτα μας] και ακούμε μουσική».

Ο Φάλον σημείωσε ότι η μάζωξη ακούγεται «διασκεδαστική», ενώ η Κέιτ Χάντσον πρόσθεσε: «Ότι καλύτερο».

Νωρίτερα φέτος, η Κέιτ Χάντσον υποστήριξε ότι η ζωή της άλλαξε όταν αποφάσισε να αφήσει «τον ευατό της ελεύθερο», ενώ προετοιμαζόταν για τον ρόλο της στην ταινία «Song Sung Blue» ως Claire Cartwright-Sardina, γνωστή και ως Thunder, για τον οποίο προτάθηκε για Όσκαρ.

«Αυτή η ταινία ήταν διασκεδαστική — δεν χρειάστηκε να προσέχω τι έτρωγα», δήλωσε η ηθοποιός στο περιοδικό W Magazine σε συνέντευξη τον Ιανουάριο. «Πήρα 7 κιλά, απλώς για να φαίνομαι πιο γλυκιά. Ήταν την περίοδο των γιορτών, οπότε ήταν τέλειο. Δεν γυμναζόμουν και πολύ».

Η Χάντσον αποκάλυψε επίσης ότι «απέφυγε τις ρουτίνες περιποίησης».

«Απλά άφησα τον εαυτό μου ελεύθερο και απόλαυσα τη ζωή», πρόσθεσε. «Αν και απολαμβάνω τη ζωή και όταν είμαι πειθαρχημένη και γυμνάζομαι, δεν θα πω ψέματα».

*Με πληροφορίες από: People