«Δεν είμαστε δα και τόσο πλούσιοι»: Το διαδίκτυο δικάζει την «κοινωνιοπαθή» Κέιτ Χάντσον των 80 εκατ.

Η Κέιτ Χάντσον, ηθοποιός από κούνια ως κόρη της Γκόλντι Χόουν, κατάφερε να μετατρέψει μια λαμπερή εμφάνιση στα Actor Awards σε επικοινωνιακό εφιάλτη, κάνοντας ένα σχόλιο για την οικονομική της κατάσταση που χαρακτηρίστηκε ως «ατυχές» -αν όχι αφόρητα προβλητικό και εκτός πραγματικότητας.

Η εμφάνιση της Κέιτ Χάντσον στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες ήταν αναμφίβολα εντυπωσιακή. Φορώντας μια κρεμ δημιουργία Valentino με κάπα και κοσμήματα της Emily P. Wheeler, η ηθοποιός έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του Netflix, η συζήτηση πήρε μια απρόσμενη τροπή. Όταν η παρουσιάστρια Πέιτζ ΝτεΣόρμπο σχολίασε τα εκθαμβωτικά της αξεσουάρ, η Χάντσον απάντησε με μια δόση κυνισμού πως θα έπρεπε να τα επιστρέψει μετά την εκδήλωση, συμπληρώνοντας: «Δεν είμαστε δα και τόσο πλούσιοι!»

Η Κέιτ Χάντσον με περιουσία που αγγίζει τα 80 εκατομμύρια δολάρια μόλις είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος της.

Οι αντιδράσεις στο X ήταν ακαριαίες και σφοδρές. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την ηθοποιό «κοινωνιοπαθή», «ξεκάθαρα ανίκανη να αντιληφθεί το περιβάλλον» ενώ κάποιοι της υπενθύμισαν πως «είναι το τελευταίο άτομο που δικαιούται να παραπονιέται για τα χρήματα».

Η κριτική εστιάστηκε στο γεγονός ότι η καριέρα της ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις λόγω των διάσημων γονιών της -γεννήθηκε στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια και είναι κόρη της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Γκόλντι Χον και του ηθοποιού, κωμικού και μουσικού Μπιλ Χάντσον-κάτι που η ίδια είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει στο παρελθόν δηλώνοντας πως «δεν την ενδιαφέρει ο όρος nepo baby».

«Σίχαμα»

Το διαδίκτυο δίκασε τη Χάντσον για την προσπάθεια της να παρουσιαστεί ως «μία από εμάς», την ώρα που το lifestyle, η εμφάνιση και τα διαμάντια στο λαιμό της μαρτυρούσαν το αντίθετο με τη δήλωση της να λειτούργησε ως σπίθα σε μια πυριτιδαποθήκη αγανάκτησης.

Χρήστες από όλο τον κόσμο κατέκλυσαν το X με καυστικά σχόλια, κατηγορώντας την ηθοποιό για πλήρη αποσύνδεση από την οικονομική πραγματικότητα των απλών ανθρώπων.

Η φράση «We’re not that rich!» προκάλεσε ακαριαίες αντιδράσεις, με έναν χρήστη να σημειώνει χαρακτηριστικά: « Το θράσος των nepo babies δεν έχει τελειωμό». Ένας άλλος σχολίασε με έντονη ειρωνεία: «Kέιτ, αν εσύ δεν είσαι πλούσια με 80 εκατομμύρια και διαμάντια 80 καρατίων στο λαιμό σου, τότε εμείς οι υπόλοιποι μάλλον δεν υπάρχουμε καν στον οικονομικό χάρτη. Σίχαμα!»

Πολλοί ήταν εκείνοι που εστίασαν στην καταγωγή της, υπενθυμίζοντάς της πως η καριέρα της δεν χτίστηκε στο κενό.

«Παραπονιέται για την αβεβαιότητα μιας δουλειάς που της χαρίστηκε επειδή είναι η κόρη της Γκόλντι Χον… Διάβασε το γαμ@@@ δωμάτιο (read the f**king room)», έγραψε εξοργισμένος χρήστης.

Ένα άλλο σχόλιο που έγινε viral ανέφερε: «Η Κέιτ Χάντσον εκπέμπει αυτή την ενέργεια του ανθρώπου που είναι κοινωνικά ανίκανος να αντιληφθεί τα σήματα γύρω του. Φοράει ένα σπίτι στο λαιμό της και κλαίγεται για τα έξοδα. Είναι επίσημο, οι celebrities ζουν σε άλλη διάσταση».

Η κριτική πήρε και πιο πολιτικές προεκτάσεις, με χρήστες να επισημαίνουν το χάσμα των τάξεων.

«Ενώ ο κόσμος παλεύει με τον πληθωρισμό, η Κέιτ κάνει χαριτωμένα σχόλια για το ότι πρέπει να επιστρέψει τα δανεικά διαμάντια της. Είναι η επιτομή της αμετάκλητης αποσύνδεσης από την πραγματικότητα» διαβάζει σχόλιο.