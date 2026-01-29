«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

Η Κέιτ Χάντσον μίλησε δημόσια για το γεγονός ότι έκανε παιδιά «πολύ γρήγορα» σε νεαρή ηλικία. Η ηθοποιός είναι μητέρα του Ράιντερ, 22 ετών και του Μπίνγκχαμ «Μπινγκ», 14 ετών, καθώς και της Ράνι, 7 ετών.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία Song Sung Blue, είπε στο The Hollywood Reporter ότι είχε μια διαφορετική εμπειρία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αυτής της ταινίας, καθώς μπόρεσε να απομακρυνθεί λίγο από τα τρία της παιδιά για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

100% παρούσες

Εξήγησε ότι πάντα φρόντιζε να λείπει για δυόμισι εβδομάδες, να επιστρέψει για μια εβδομάδα και μετά να επαναλάβει τη διαδικασία –δε μπορούσε να απουσιάζει για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

«Σκέφτομαι τις μητέρες που παίρνουν την απόφαση να αφήσουν την οικογένειά τους για να γυρίσουν ταινίες μακριά τους» συνέχισε η Χάντσον. «Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να επιτρέψουν στον εαυτό τους να είναι οκέι με το να μην είναι 100% παρούσες για αυτούς, για κάποιο διάστημα».

Η μητέρα τριών παιδιών συνέχισε συγκρίνοντας πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα για εκείνη από τότε που πρωταγωνίστησε στην ταινία Almost Famous (Σχεδόν Διάσημοι) το 2000.

«Σήμερα στα 46 μου, συνειδητοποιώ ότι τελείωσα το λύκειο, πήρα τον ρόλο στο Almost Famous, και μετά έμεινα έγκυος, έκανα ένα μωρό και απέκτησα τα άλλα δυο παιδιά πολύ γρήγορα. Είναι μια ενδιαφέρουσα συνειδητοποίηση»

«Μια ενδιαφέρουσα συνειδητοποίηση»

Η Χάντσον απέκτησε τον 22χρονο σήμερα γιο της Ράιντερ, το 2004 με τον πρώην σύζυγό της Κρις Ρόμπινσον, και τον γιο της Μπίνγκαμ «Μπινγκ, 14 ετών, το 2011 με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ματ Μπέλαμι.

Η σταρ είναι επίσης μητέρα της Ράνι, 7 ετών, την οποία απέκτησε το 2018 με τον αρραβωνιαστικό της Ντάνι Φουτζικάγια.

«Τόσα πολλά μαλλιά»

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Χάντσον παραδέχτηκε στον κωμικό παρουσιαστή Σεθ Μάγιερς κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή του ότι η κόρη της Ράνι έχει άποψη για τις ενδυματολογικές της επιλογές — και πιο πρόσφατα, για την εμφάνισή της στην ταινία Song Sung Blue.

Ο Μάγιερς, 51 ετών, μίλησε για το θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, καθώς έδειξε φωτογραφίες της Χάντσον (που υποδύεται την Κλερ Σαρντίνα) και του συμπρωταγωνιστή της Χιου Τζάκμαν (που υποδύεται τον Μάικ σαρντίνα) στους ρόλους τους, στις οποίες ο παρουσιαστής επεσήμανε τα «πολλά χτενίσματα της δεκαετίας του ’80 και του ’90» που είχαν οι δύο ηθοποιοί.

Όχι με την καλή έννοια

«Τόσα πολλά μαλλιά» τόνισε η Χάντσον. Ο Μάγιερς χαρακτήρισε την εμφάνισή τους «φανταστική» και έδωσε τα εύσημα στο «απίστευτο τμήμα μαλλιών». Ωστόσο, η Χάντσον αποκάλυψε ότι ήταν τα δικά της μαλλιά στην πραγματικότητα κι όχι περούκα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι τα παιδιά της έχουν έντονα συναισθήματα για τη μεταμόρφωσή της για τον ρόλο — κι όχι με την καλή έννοια.

«Χτένισα τα μαλλιά μου, έκανα FaceTime στα παιδιά μου και μου είπαν “δε μπορείς να μας κάνεις FaceTime με αυτά τα μαλλιά”» θυμήθηκε γελώντας.

*Με στοιχεία από people.com