Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Vita.gr

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Ο εμβληματικός χαρακτήρας που ενσαρκώνει ο Μάθιου ΜακΚόναχι στην ταινία «Dazed and Confused» είναι ένα κράμα παιδικών αναμνήσεων, κλέφτικων τσιγάρων και νεαρών ανδρών που καπνίζουν έχοντας το πόδι τους ακουμπησμένο στον τοίχο.

Φυσικά, αναφερόμαστε στον Ντέιβιντ Γούντερσον, ο οποίος αρνείται να καταλάβει ότι έχει μεγαλώσει και ότι τα λυκειόπαιδα του πέφτουν κάπως, μικρά.

«Μετά από 3,5 ώρες, μας έδιωξαν»

Δεκαετίες αργότερα αφότου κυκλοφόρησε η ταινία του 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι μίλησε για τη συμμετοχή του στο κινηματογραφικό πρωτοποριακό εγχείρημα για το οποίο επιλέγχθηκε ενόσω φοιτούσε σε Πανεπιστήμιο του Τέξας, όντας καλεσμένος στην εκπομπή Where Everybody Knows Your Name με παρουσιαστές τους Τεντ Ντάνσον και Γούντι Χάρελσον.

Το «Dazed and Confused» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ, αποτέλεσε το ντεμπούτο του ΜακΚόναχι στην έβδομη τέχνη και ουσιαστικά το ξεκίνημα του οφείλεται σε μια σειρά τυχαίων γεγονότων.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Μια νύχτα, όπως θυμήθηκε ο ηθοποιός, πήγε στο μπαρ της ταράτσας του Hyatt, όπου ένας από τους συμφοιτητές του στη σχολή κινηματογράφου δούλευε ως μπάρμαν. Όταν έφτασε στο μαγαζί, ο φίλος του τον ενημέρωσε ότι ο διευθυντής casting Ντον Φίλιπς βρισκόταν στο ίδιο μέρος και χωρίς να χάσει χρόνο, ο ΜακKόναχι πήγε να του μιλήσει.

«Μετά από 3,5 ώρες, μας έδιωξαν», θυμήθηκε ο ΜακΚόναχι, ενώ συμπλήρωσε ότι αυτό συνέβη, επειδή άρχισαν να μιλάνε για γκολφ και ο Φίλιπς ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι για να δείξει το swing του.

Φωτογραφία: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η Μαρίσα Ριμπίζι στην ταινία Dazed and Confused (1993) | IMDb

Αφού αποχώρησσαν από το μπαρ, αποφάσισαν να πάρουν ταξί για να κατευθυνθούν προς τα σπίτια τους. Τότε ήταν που ο Φίλιπς ρώτησε τον ΜακΚόναχι: «Έχεις ασχοληθεί με την υποκριτική;».

«Ναι, έκανα μια διαφήμιση για τη Miller Light. Δεν ξέρω αν το θεωρείς υποκριτική. Ίσως ήταν περισσότερο δουλειά μοντέλου», απάντησε ο ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο Φίλιπς σκέφτηκε ότι ο ΜακΚόναχι «ίσως ήταν κατάλληλος» για έναν ρόλο στην ταινία «Dazed and Confused» που βρισκόταν στα σκαριά.

Περιέγραψε τον χαρακτήρα του Ντείβιντ Γούντερσον ως «έναν απόφοιτο λυκείου που του αρέσουν ακόμα τα κορίτσια που πάνε σχολείο».

Του είπε δε, να μεταβεί σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση στις 9:30 το πρωί της επόμενης μέρας και ότι θα είχε το σενάριο έτοιμο για αυτόν.

«Εγώ γερνάω, αλλά αυτές μένουν στην ίδια ηλικία»

Όταν ο Μάθιου ΜακΚόναχι έφτασε στις εγκαταστάσεις της παραγωγής ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, βρήκε το σενάριο, το οποίο έφερε μια χειρόγραφη σημείωση που έλεγε: «Γεια σου, Μάθιου, περάσαμε υπέροχα χθες το βράδυ. Διάβασα αυτό το ρόλο. Μπορεί να είσαι ο κατάλληλος».

Στη συνέχεια, ο ΜακΚόναχι διάβασε το σενάριο και προσπάθησε να κατανοήσει καλύτερα τον χαρακτήρα του: «Σε μια από τις σκηνές, ο Γούντερσον κάθεται έξω από την αίθουσα μπιλιάρδου και μιλάει με τους φίλους του. Και καθώς περνάνε κορίτσια, αυτός σκύβει και κοιτάζει τα οπίσθιά τους και ο φίλος του λέει: ‘Πρέπει να το κόψεις αυτό, φίλε. Θα πας φυλακή’. Και ο Γούντερσον λέει: ‘Όχι, φίλε. Αυτό μου αρέσει στις κοπέλες του λυκείου. Εγώ γερνάω, αλλά αυτές μένουν στην ίδια ηλικία’».

»Όταν διάβασα αυτή την ατάκα, αναρωτήθηκα: ‘Ποιος θα μπορούσε είναι αυτός ο τύπος;’ Μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι προσπαθώ να τον καταλάβω ποιος είναι», είπε.

«Ήταν πιο κουλ από τον Τζέιμς Ντιν»

Δύο εβδομάδες πριν από την οντισιόν, στο μυαλό του Μάθιου ΜακΚόναχι ήρθε μια μακρινή, παιδική ανάμνηση του μεγαλύτερου αδελφού του, Πατ.

«Ήμουν 10 ετών και πήγαινα με τη μαμά μου να πάρουμε τον αδελφό μου Πατ από το πανεπιστήμιο [καθώς το αμάξι του ήταν στο συνεργείο», είπε. «Οδηγούσε μέσα στο campus και κοίταζα από το πίσω μέρος του station wagon. Έψαχνα τον Πατ. Και, καθώς τριγυρνούσαμε, είδα από μακριά μια φιγούρα να ακουμπά στον τοίχο του χώρου καπνιστών[…] Αυτός ο τύπος ακουμπούσε το αριστερό του πόδι στον τοίχο και κάπνιζε. Τότε κατάλαβα ότι ήταν ο αδερφός μου».

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο ηθοποιός γνώριζε ότι αν έδειχνε τον Πατ στη μαμά του, θα είχε μπλέξει, οπότε την άφησε να συνεχίσει την οδήγηση και ο αδερφός του τελικά γύρισε στο σπίτι με άλλο τρόπο.

YouTube thumbnail

«Για εμένα που ήμουν μόλις 10 ετών, ο 17χρονος αδελφός μου, που ήταν ο ήρωάς μου, ήταν πιο κουλ από τον Τζέιμς Ντιν. Αυτός είναι ο άνθρωπος στον οποίο βασίστηκα για να οραματιστώ τον Γούντερσον», είπε.

«Δεν ήταν [αλητεία] ο αδελφός μου, απλά έτσι τον έβλεπα τότε», πρόσθεσε.

«Όχι, βέβαια»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πέρασε από οντισιόν και τελικά πήρε τον ρόλο.

«Ο Λίνκλεϊτερ μου είπε: ‘Έχω μια κοπέλα στη σκηνή, είναι η κοκκινομάλλα διανοούμενη που παίζει η Μαρίσα Ριμπίσι. Είναι κάπως ανυπόμονη. Είναι η τελευταία μέρα του σχολείου. Είναι με όλους τους φίλους της. Είναι κάπως σπασίκλες. Πιστεύεις ότι θα άρεσε σε έναν τύπο σαν τον Γούντερσον;».

Ο Μακόναχι αποφάνθηκε πως, σίγουρα ναι.

«Στον Γούντερσον αρέσουν όλες οι γυναίκες» είπε, και, αυτοσχεδίασε την πρώτη του σκηνή σε ταινία — η οποία περιελάμβανε την ατάκα «Εντάξει, εντάξει, εντάξει».

Οι παρουσιαστές της εκπομπής ρώτησαν τον Μακόναχι αν τον έχει κουράσει το γεγονός ότι όπου σταθεί και βρεθεί ακούει: «Εντάξει, εντάξει, εντάξει».

Η απάντησή του ήταν λακωνική: «Όχι, βέβαια».

*Με πληροφορίες από: People

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία
Τρεις τραυματίες 27.01.26 Upd: 17:13

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Βουλή: Η ΝΔ παραπέμπει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Η ΝΔ παραπέμπει τη Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά

Οι βουλευτές πάντως της αντιπολίτευσης αν και δεν επικροτούν τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν συμφώνησαν με την πρόταση της πλειοψηφίας, την οποία και κατηγόρησαν πως επιχειρεί να συγκαλύψει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Πασαρέλα 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
«Ευθύνες υπάρχουν» 27.01.26

Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 17:13

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
