16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι επιχειρεί να χαράξει νομικά όρια σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θολώνει ολοένα και περισσότερο τα σύνορα της ιδιοκτησίας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός κατοχύρωσε την εικόνα και τη φωνή του ως εμπορικά σήματα, επιδιώκοντας να προστατευτεί από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες AI και να διασφαλίσει ότι κάθε αξιοποίησή τους θα γίνεται μόνο με τη συγκατάθεσή του.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (USPTO) αποσπάσματα που περιλαμβάνουν ακόμη και τη χαρακτηριστική ατάκα «alright, alright, alright» από την ταινία Dazed and Confused (1993).

Όπως επισημαίνουν οι δικηγόροι του, αλλά και ειδικοί στον χώρο, πρόκειται για την πρώτη φορά που ηθοποιός επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το δίκαιο των εμπορικών σημάτων ως ασπίδα απέναντι στην κατάχρηση της ομοιότητάς του από την τεχνητή νοημοσύνη.

YouTube thumbnail

Προληπτική κίνηση απέναντι στην AI

Η κίνηση αυτή γίνεται σε μια συγκυρία όπου αστέρες του Χόλιγουντ και της μουσικής βιομηχανίας —μεταξύ αυτών η Σκάρλετ Γιόχανσον και η Τέιλορ Σουίφτ— βλέπουν ψεύτικα βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα και εικόνες με το πρόσωπό τους να κατακλύζουν το διαδίκτυο, παραγόμενα από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του πρωταγωνιστή του Magic Mike διευκρίνισαν στη Wall Street Journal ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η εικόνα ή η φωνή του ΜακΚόναχι έχουν παραποιηθεί από AI. Ωστόσο, στόχος είναι τα εμπορικά σήματα να λειτουργήσουν προληπτικά και να μπορούν να ενεργοποιηθούν απέναντι σε κάθε μη εγκεκριμένη αναπαραγωγή.

«Να υπάρχει έγκριση και υπογραφή»

Όπως δήλωσε στο AFP ο Κέβιν Γιορν, ένας εκ των δικηγόρων του ηθοποιού, υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση: «να αποτυπωθεί μέρος της αξίας που παράγεται από αυτή τη νέα τεχνολογία».

Ο ίδιος ο ΜακΚόναχι, σε γραπτή του δήλωση προς την εφημερίδα, ξεκαθαρίζει: «Η ομάδα μου κι εγώ θέλουμε να γνωρίζουμε ότι, όταν χρησιμοποιείται η φωνή ή η εικόνα μου, αυτό συμβαίνει επειδή το έχω εγκρίνει και έχω υπογράψει γι’ αυτό».

Και προσθέτει: «Θέλουμε να χαράξουμε μια ξεκάθαρη περίμετρο γύρω από την ιδιοκτησία, όπου η συναίνεση και η απόδοση θα αποτελούν τον κανόνα σε έναν κόσμο AI».

Σύμφωνα με το AFP, αρκετές από τις καταχωρίσεις έγιναν από τον εμπορικό βραχίονα του Just Keep Livin Foundation, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει ιδρύσει ο ηθοποιός του Dallas Buyers Club μαζί με τη σύζυγό του, Καμίλα.

YouTube thumbnail

Οι celebrities και τα «χαμένα» δικαιώματα

Η Αλίνα Τραπόβα, επίκουρη καθηγήτρια δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στο University College London, συμφωνεί ότι πρόκειται για πρωτόγνωρη κίνηση. Μιλώντας στο BBC, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους διάσημους: αφενός για λόγους φήμης και εικόνας, αφετέρου —ιδίως στην περίπτωση των μεγάλων σταρ— επειδή συχνά πρόκειται για «χαμένες ευκαιρίες αδειοδότησης».

Όπως εξηγεί, οι διασημότητες δοκιμάζουν πλέον διαφορετικά νομικά εργαλεία, καθώς η «μη εξουσιοδοτημένη εμπορευματοποίηση» της εικόνας τους μέσω deepfakes γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να ελεγχθεί στην εποχή της AI.

Ο ΜακΚόναχι δεν στέκεται συνολικά απέναντι στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Ο 56χρονος έχει μερίδιο εδώ και χρόνια στην ElevenLabs, εταιρεία που ειδικεύεται στη μοντελοποίηση φωνής μέσω AI. Μάλιστα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ψηφιακή εκδοχή της φωνής του, με τη ρητή συγκατάθεσή του.

Η δρ Σάντρα Βάχτερ, καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ρύθμισης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εκτιμά ότι το παράδειγμά του πιθανότατα θα ακολουθήσουν κι άλλοι δημιουργοί.

«Για τις εταιρείες είναι απλό να πάρουν το έργο σου και να εκπαιδεύσουν ένα μοντέλο ώστε να κάνει τη δουλειά σου. Είναι συγκριτικά πολύ πιο δύσκολο για σένα να προστατεύσεις εξαρχής τη δουλειά σου», δήλωσε στο BBC.

YouTube thumbnail

Ένα ευρύτερο πρόβλημα για τη βιομηχανία

Η ανησυχία γύρω από εικόνες AI και deepfakes εντείνεται συνολικά στον χώρο της ψυχαγωγίας. Το 2024, η Σκάρλετ Γιόχανσον δήλωσε «σοκαρισμένη» και «εξοργισμένη» όταν η OpenAI παρουσίασε chatbot με φωνή που χαρακτήρισε «ανατριχιαστικά παρόμοια» με τη δική της. Η εταιρεία απέσυρε τελικά τη φωνή, υποστηρίζοντας πάντως ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμη μίμηση.

Τον Ιούνιο του 2025, Disney και Universal κατέθεσαν αγωγή κατά της Midjourney, κατηγορώντας τη γεννήτρια εικόνων της ως «ένα ατελείωτο πηγάδι λογοκλοπής».

Παράλληλα, πέρυσι, εργαλείο δημιουργίας βίντεο στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ κατηγορήθηκε ότι παρήγαγε πορνογραφικά βίντεο της Τέιλορ Σουίφτ χωρίς σχετική προτροπή.

Σύμφωνα με το Verge, η λειτουργία «spicy» του Grok Imagine «δεν δίστασε να δημιουργήσει πλήρως ακάλυπτα, τοπλες βίντεο» της ποπ σταρ, χωρίς να του ζητηθεί.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Συγγνώμη; 15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
Το παιχνίδι αλλάζει 15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»
«White Lives Matter» 15.01.26

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

«Τα αδέρφια μου κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Κάνιε Γουέστ.

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Fizz 15.01.26

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία
Ευρωπαϊκό Πόλο 16.01.26

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία

Σημαντική απώλεια για την Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών, καθώς θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ύστερα από την αποβολή του για βιαιοπραγία στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»
Δεν υποχωρούν 16.01.26

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Με δήλωσή του, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επέμεινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει σοβαρά» και η Γροιλανδία να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ. «Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος
Κόσμος 16.01.26

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος
Γεωπολιτική 16.01.26

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος

Η γεωοικονομία είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος ως όπλου για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το World Economic Forum η γεωοικονομική σύγκρουση ειναι o πιο άμεσος διεθνής κίνδυνος.

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Ρουτίνα 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Οδικός χάρτης 16.01.26

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

