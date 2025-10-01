magazin
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες

Μιλώντας στο Modern Wisdom podcast, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Φροίξος Φυντανίδης
Είναι ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του – δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Σε αυτές τις περίπου τρεις δεκαετίες που βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί το ίδιο καλά τόσο σε ρομαντικές κομεντί όσο και σε δραματικά φιλμ. Να υποδυθεί τον χαλαρό γυναικοκατακτητή έως τον σοφιστικέ αστυνομικό. Μάλλον δεν υπάρχει ρόλος που να μην έχει παίξει ο Μάθιου ΜακΚόναχι.

Ωστόσο όταν τα φώτα της δουλειάς σβήνουν, ο 55χρονος ηθοποιός δεν είναι αυτός ο τύπος ορισμός του coolness που δεν κολλάει πουθενά, όπως τον έχουμε στο μυαλό μας. Έχεις τις φοβίες του, τις δεύτερες σκέψεις του, τα δικά του τραύματα και κολλήματα.

Και κάποια από αυτά αποκάλυψε, μιλώντας στο Modern Wisdom podcast. Εκεί ο Μάθιου ΜακΚόναχι εξήγησε τους λόγους που έπρεπε να περάσουν έξι χρόνια και δύο παιδιά, ώστε να πάρει την απόφαση να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Ο ΜακΚόναχι και η Αμερικανο-βραζιλιάνα σχεδιάστρια και μοντέλο είναι μαζί από το 2006, ωστόσο ο γνωστός ηθοποιός δεν της είχε κάνει πρόταση γάμου, παρά τα δύο παιδιά που είχαν αποκτήσει: τον Λέβι και τη Βίντα (ο Λίβινγκστον γεννήθηκε το 2013).

View this post on Instagram

A post shared by Levi McConaughey (@levimcconaughey)

«Άρχισα να το σκέφτομαι όταν ο μεγάλος μου γιος ήρθε και με ρώτησε γιατί η μαμά δεν έχει το ίδιο επίθετο με εμάς. Και τον κοιτάω και σκέφτομαι ‘φίλε, είσαι μόνο 4 ετών’ και μετά αναρωτιέμαι ‘η μητέρα σου σε έβαλε να το πεις αυτό;’» είπε ο Μάθιου ΜακΚόναχι.

«Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι. Μόνο όταν δύο άνθρωποι παντρευτούν αλλάζουν το επίθετο» απάντησε στον γιο του, προτού δεχθεί η ερώτηση – γροθιά στο στομάχι: «Φοβάσαι;».

Ο γνωστός ηθοποιός δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί στο podcast ότι όντως φοβόταν και για αυτό αποφάσισε να μιλήσει με τον ιερέα της εκκλησίας του – άλλωστε είναι γνωστή η πίστη του.

View this post on Instagram

A post shared by Apple TV (@appletv)

«Μίλησα μαζί του και με ρώτησε ‘ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που παίρνεις;’. Και συνέχισε: ‘Μπορείς να συνεχίσεις έτσι που όλα είναι καλά ή να κάνεις μια βαθύτερη βουτιά στο μυστήριο του γάμου, μια συμφωνία ανάμεσα σε σένα, σε εκείνη και στον Θεό. Αυτή θα είναι μια νέα περιπέτεια για εσάς» ήταν τα λόγια του ιερέα, όπως είπε ο Μάθιου ΜακΚόναχι.

Και τελικά αυτό ήταν αρκετό για να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του με την Καμίλα Άλβες. «Δεν ήθελα να το κάνω επειδή ήταν το σωστό και έπρεπε. Έπρεπε να περιμένω τη σωστή στιγμή».

