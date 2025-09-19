Ηθοποιός, συγγραφέας, παραγωγός, καθηγητής πανεπιστημίου και ένας σταρ που διστάζει να ρισκάρει ο Μάθιου ΜακΚόναχι μίλησε πρόσφατα για μία από τις πιο κομβικές στιγμές της καριέρας του.

Σε μια συνέντευξη-ποταμό που έδωσε στο podcast The Diary of a CEO, ο 55χρονος σταρ αποκάλυψε πως απέρριψε μια πρόταση 13,5 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί, όπως είπε, «δεν ήμουν πια προς ενοικίαση».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο ΜακΚόναχι ήταν ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς των ρομαντικών κομεντί. Από το Γάμος του Εραστή Μου στο Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες, κάθε του ταινία αποτελούσε εμπορική επιτυχία. Η καριέρα του πήγαινε από το καλό στο καλύτερο. Ωστόσο, ο ίδιος ένιωθε ότι είχε κολλήσει σε μια επίμονη λούπα.

«Επαιρνα ποσότητα, αλλά όχι ποιότητα» λέει ο ίδιος. «Χρειαζόμουν κάτι να με τρομάξει».

Ο ΜακΚόναχι δημιούργησε τις συνθήκες για να βγει έξω από το οικείο πεδίο δράσης του. Πήρε την απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα 20 μηνών και να αποσυρθεί στο ράντσο του στο Τέξας με τη σύζυγό του Καμίλα Άλβες ΜακΚόναχι. Για μήνες δεν ερχόταν καμία πρόταση.

Οταν τελικά ήρθε μια, ήταν για μια ταινία δράσης/κωμωδίας, με το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ. Ο ΜακΚόναχι την απέρριψε αμέσως. Οι παραγωγοί επέστρεψαν με 9,2 εκατ. ευρώ, μετά με 11 εκατ. ευρώ, και τέλος με 13,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος, αν και μπήκε στον πειρασμό, απάντησε αρνητικά.

«Το να πω όχι σε αυτά τα χρήματα, έναν χρόνο αφότου είχα πει τέλος στις ρομαντικές κομεντί, νομίζω ότι έστειλε ένα μήνυμα στο Χόλιγουντ: Ο ΜακΚόναχι δεν μπλοφάρει. Αυτό υπενθύμισε ότι η απόφαση μου δεν ήταν απόσυρση, ήταν ένα σχέδιο, να βγω από τα κλισέ. Το μήνυμα είχε περάσει: Αν ο ΜακΚόναχι απέρριψε 13,5 εκατομμύρια, δεν είναι προς ενοικίαση» είπε.

Η άρνηση αυτή λειτούργησε ως καταλύτης για την πορεία του. Οι προτάσεις για ποιοτικούς ρόλους άρχισαν να έρχονται.

Μετά το όχι του ο ΜακΚόναχι πρωταγωνίστησε σε παραγωγές όπως τα Killer Joe, Mud, Dallas Buyers Club, True Detective και Interstellar.

«Θα είχαν έρθει αυτές οι προτάσεις αν δεν είχα αποσυρθεί; Όχι. Δεν θα είχαν έρθει», δήλωσε. Ο ΜακΚόναχι διεκδίκησε την ποιότητα από την ποσότητα, το εκτόπισμα ενός σεναρίου από πολλά, πολλά λεφτά. Το Χόλιγουντ τον εκτίμησε ακόμη περισσότερο και το 2014 ο ΜακΚόναχι κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Dallas Buyers Club, κάτι που φάνταζε άπιαστο όνειρο την εποχή που ήταν ο «βασιλιάς των ρομαντικών κομεντί».

Μια απόφαση-ρίσκο που τον έκανε να πει «όχι» σε 13,5 εκατομμύρια ευρώ και να κερδίσει τον σεβασμό ολόκληρης της βιομηχανίας.