Με σκοπό να αποφύγει το δράμα αλλά και να αποκτήσει περισσότερη ιδιωτικότητα, ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποφάσισε να πάρει την οικογένειά του και να μετακομίσει στο Τέξας. Μαζί με την σύζυγό του Καμίλα Άλβες άλλαξαν ζωή μακριά από το Χόλιγουντ.

Το ζευγάρι κόσμησε το εξώφυλλο του Southern Living και σχολίασε τη νέα του πραγματικότητα, αφού άφησε το Μαλιμπού με τους γιους του και την κόρη τους για περισσότερη ιδιωτικότητα το 2014. Η Καμίλα θέλησε μέσα από την σπάνια συνέντευξη που έδωσαν στο περιοδικό, να αφηγηθεί την ιστορία τους που τους οδήγησε στην απόφαση αυτή.

«Ζούσαμε μια ευτυχισμένη ζωή στο Μαλιμπού. Είχαμε ένα πανέμορφο σπίτι που είχαμε χτίσει μαζί και είχαμε δώσει πολλή αγάπη και φροντίδα. Εκεί μεγαλώναμε τα παιδιά μας. Καλλιεργούσα τα πάντα στην αυλή. Είχα μέλισσες που έφτιαχναν μέλι», ανέφερε το μοντέλο.

An ardent champion of the Lone Star State, Matthew McConaughey is a Southerner through and through. Read our conversation with @McConaughey and @iamcamilaalves about their family traditions and love for Texas: https://t.co/Rdiq6DP1jK pic.twitter.com/YsGzuNMIgI

— Southern Living (@Southern_Living) March 7, 2024