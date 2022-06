Ο βραβευμένος ηθοποιός, Μάθιου ΜακΚόναχι, συγκίνησε με την ομιλία του για την οπλοκατοχή, την οποία έκανε στον Λευκό Οίκο, μετά τη σύντομη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και τη συνομιλία τους για τα μέτρα αντιμετώπισής της.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατάγεται από το Ουβάλντε του Τέξας, το μέρος που έγινε γνωστό από το μακελειό σε δημοτικό σχολείο, όπου σκοτώθηκαν 19 παιδιά και 2 δασκάλες, στις 24 Μαΐου, από έναν 18χρονο, ο οποίος ήταν οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι και πυροδότησε τις συζητήσεις για την οπλοκατοχή.

Matthew McConaughey reflecting on Uvalde shooting at White House press briefing: «As divided as our country is, this gun responsibility issue is one that we agree on more than we don’t…this should be a non-partisan issue.» https://t.co/QSTRHiaUze pic.twitter.com/dhhgdJ6zpZ

— ABC News (@ABC) June 7, 2022