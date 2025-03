Μάθιου ΜακΚόναχι: Κάνει comeback μετά από έξι χρόνια, λέει αλήθειες για το True Detective

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι επιστρέφει στην υποκριτική με το The Rivals of Amziah King. Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο South by Southwest είναι και το comeback του στη βιομηχανία μετά από απουσία έξι ετών.

Στα έξι αυτά χρόνια, ο ΜακΚόναχι έκανε πολλά. Κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του Greenlights, δάνεισε τη φωνή του σε ταινίες και πέρασε χρόνο με την οικογένειά του μακριά από τους προβολείς.

Το σενάριο του Άντριου Πάτερσον που αφηγείται ενός την ιστορία ενός μελλισοκόμου στην Οκλαχόμα και τη σχέση με το θετό του παιδί του, ήταν ο λόγος για να επιστρέψει.

«Γνωρίζω αυτά τα μέρη, γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους», είπε στο Variety. «Οι κάτοικοι στη νοτιοανατολική Οκλαχόμα, γνωρίζουν τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να ζουν αλλά δεν περιμένουν να πάρουν έγκριση από κανέναν για να κάνουν αυτό που θέλουν. Τους καταλαβαίνω», πρόσθεσε.

Ο ΜακΚόναχι είπε ότι στα γυρίσματα του θρίλερ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης South by Southwest (SXSW), ανακάλυψε ξανά την αγάπη του για την τέχνη του.

«Επιβεβαίωσα πόσο απολαμβάνω την υποκριτική και ανακάλυψα εκ νέου τις δυνατότητές μου. Είπα στον εαυτό μου, ‘ΜακΚόναχι, είσαι πραγματικά καλός σε αυτό!’», λέει.

Ο ΜακΚόναχι μνημόνευσε την αξία της συγγραφής λέγοντας ότι η απόφαση του να γράψει την αυτοβιογραφία του, γιατί τον ανάγκασε «να είναι ειλικρινής» με τον εαυτό του, ξεκαθαρίζοντας «σκέψεις και συναισθήματα που είχε εδώ και 35 χρόνια».

«Αυτό μου έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί δεν είχα τόσα πολλά να κρύψω. Τα είχα μοιραστεί. Έτσι, τώρα, είναι πιο εύκολο να είμαι ειλικρινής και ως ηθοποιός», κατέληξε ο Μάθιου ΜακΚόναχι.

«Ήταν μία από τις σπουδαίες στιγμές στα τηλεοπτικά χρονικά»

Στη συνέντευξη του, ο ΜακΚόναχι αναφέρθηκε και σε μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές ανθολογίες που είναι και κομμάτι τους. Το True Detective.

Καθώς το HBO αναμένεται να ανακοινώσει την πέμπτη σεζόν του True Detective ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ρωτήθηκε για το πώς του φάνηκε η πρόσφατη σεζόν, το True Detective: Night Country με τη Τζόντι Φόστερ.

Ο ΜακΚόναχι που μαζί με τον συνεργάτη και φίλο του Γούντι Χάρελσον καθιέρωσαν το franchise ως συμπρωταγωνιστές στον εμβληματικό, πρώτο κύκλο της τηλεοπτικής σειράς, όταν ρωτήθηκε αν παρακολούθησε την τέταρτη σεζόν είπε:

«Το παρακολούθησα, το είδα. Ναι, υπάρχουν πολλά σημεία του που εκτίμησα. Η αγαπημένη μου σεζόν – και νιώθω ότι μπορώ να το πω αντικειμενικά – είναι η πρώτη σεζόν. Τυχαίνει να είμαι σε αυτήν βέβαια αλλά ήταν απίστευτη, απίστευτη τηλεόραση και μια υπέροχη σειρά».

Ο σταρ του Interstellar ήταν διπλωματικός στην απάντηση του. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο για τον τελευταίο κύκλο που σηματοδότησε τον πρώτο μεγάλο ρόλο της Τζόντι Φόστερ στη σειρά, αντίθετα, πήρε αφορμή για να υπενθυμίσει την πρεμιέρα του πρώτου κύκλου, έντεκα χρόνια πριν μέσα από το δίκτυο του HBO.

Ο ΜακΚόναχι συνέχισε τις αναφορές του στον πρώτο κύκλο του TD, λέγοντας:

«Το έβλεπα κάθε εβδομάδα, όπως όλοι, την Κυριακή το βράδυ. Ήταν μια ιεροτελεστία. Καθόμουν και το απολάμβανα. Τη Δευτέρα το πρωί μου άρεσε να τη συζητάω. Παρόλο που είχαμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα, είχα ξεχάσει κάπως τι επρόκειτο να συμβεί στα επόμενα επεισόδια. Ήταν μία από τις σπουδαίες στιγμές στα τηλεοπτικά χρονικά».

Η πρώτη σεζόν του Τrue Detective είναι και αυτή με το μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο των κριτικών του Rotten Tomatoes.

H δημιουργία του Nic Pizzolatto καθήλωσε εκατομμύρια θεατές, αποθεώθηκε από πολλούς κριτικούς, ο Μάθιου ΜακΚόναχι και ο Γούντι Χάρελσον έφεραν στην οθόνη ένα από τα πιο εμβληματικά ντουέτα στη μικρή οθόνη και έθεσε άμεσα και εύκολαέναν εξαιρετικά υψηλό πήχη για τη σειρά ανθολογίας δυσκολεύοντας τις σεζόν που ακολούθησαν στο να την ξεπεράσουν.