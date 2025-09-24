Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Σε μια νέα συνέντευξη με την εφημερίδα The Guardian, ο 55χρονος σταρ της νέας ταινίας The Lost Bus διηγήθηκε εκ νέου τις εκπληκτικές συνθήκες του θανάτου του πατέρα του, Τζέιμς Ντόναλντ ΜακΚόναχι, το 1992.

Ο Τζέιμς υπέστη καρδιακή προσβολή μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του Μάθιου, Μαίρη Κάθλιν «Κέι» ΜακΚέιμπ. Ο ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά την ιστορία στα απομνημονεύματά του, το 2020, με τίτλο Greenlights, γράφοντας: «Υπέστη καρδιακή προσβολή όταν έφτασε σε οργασμό».

Στην πραγματικότητα, ήταν επιθυμία του Τζέιμς να πεθάνει κάνοντας έρωτα με την επί σειρά ετών και τεράστιο έρωτα της ζωής του, τη σύντροφό του Κέι, με την οποία παντρεύτηκε και χώρισε τρεις φορές, όπως επιβεβαίωσε ο Μάθιου στην εφημερίδα The Guardian.

«Το ίδιο δάχτυλο. Το μεσαίο κάθε φορά»

Ο Μάθιου λέει ότι έμαθε για τον τριπλό γάμο των γονιών του μόλις πριν από λίγα χρόνια. «Ήμουν περίπου 13 ετών όταν χώρισαν για δεύτερη φορά. Νόμιζα ότι η μαμά έκανε παρατεταμένες διακοπές στη Φλόριντα. Χα χα χα!» Γελάει δυνατά. «Ο μπαμπάς και εγώ ζούσαμε σε τροχόσπιτο».

Είναι αλήθεια ότι η μητέρα του έσπασε τρία δάχτυλα επιτιθέμενη στον πατέρα του; «Όχι!» λέει, εξοργισμένος με την υπόθεση. «Το ίδιο δάχτυλο. Το μεσαίο κάθε φορά. «Ποπ! Ποπ!! Ποπ!!! Ποπ!!!!» Τη μιμείται, χτυπώντας το κεφάλι του πατέρα του με όλη του τη δύναμη. «Κέιτι, σταμάτα! Κέιτι, σταμάτα!».

Ο ηθοποιός κάνει έναν θόρυβο σαν τρίξιμο. «Και το δάχτυλό της έσπασε».

«H μαμά μου ήταν στην είσοδο και τράβηξε το σεντόνι από πάνω του. Ήταν 7.30 το πρωί. Από ό,τι κατάλαβα, έκαναν έρωτα εκείνο το πρωί γύρω στις 6.30 και μόλις τελείωσαν, έπαθε καρδιακή προσβολή»

«Μην καλύπτετε αυτόν τον άντρα!»

Στο Greenlights, περιγράφει τη μητέρα του να επιτίθεται στον πατέρα του με ένα μαχαίρι κουζίνας 30 εκατοστών, αφού του είχε ήδη σπάσει τη μύτη, και τον ίδιο να ανταποδίδει με ένα μπουκάλι κέτσαπ Heinz.

Και όμως αγαπούσαν ο ένας τον άλλον. Ο πατέρας του έλεγε πάντα ότι θα ήθελε να πεθάνει κάνοντας έρωτα με την Κέι του. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, η ευχή του πραγματοποιήθηκε.

«Όταν έλαβα το τηλεφώνημα ήταν Δευτέρα απόγευμα, και εγώ ήμουν στο Όστιν ενώ εκείνοι ήταν στο Χιούστον. Η μαμά μου είπε “o μπαμπάς σου έφυγε”, αλλά δεν μου είπε στο αρχικό τηλεφώνημα με ποιον τρόπο έφυγε. Όταν πήγα σπίτι, μου το είπε. Τον έβγαλαν έξω με το φορείο και προσπάθησαν να τον καλύψουν, αλλά η μαμά μου ήταν στην είσοδο και τράβηξε το σεντόνι από πάνω του. Ήταν 7.30 το πρωί. Από ό,τι κατάλαβα, έκαναν έρωτα εκείνο το πρωί γύρω στις 6.30 και μόλις τελείωσαν, έπαθε καρδιακή προσβολή».

Ποια είναι η σημασία του να τραβήξει το σεντόνι – αυτό έκανε προφανές το πώς πέθανε; «Δεν το έκανε προφανές. Αλλά η μαμά μου δεν ήταν τύπος που έδινε σημασία στις τυπικότητες.

«Αυτός είναι ο Μπιγκ Τζιμ, θα φύγει όπως έζησε. Μην προσπαθείτε να καλύψετε το πώς έφυγε. Είναι γυμνός και βρίσκεται ακριβώς εκεί. Μην καλύπτετε αυτόν τον άντρα!».

Στα απομνημονεύματά του, ο Μάθιου — ένας από τους τρεις γιους, μαζί με τους αδελφούς του Ρούστερ και Πατ ΜακΚόναχι — έγραψε ότι ο πατέρας του «ήταν ο φρικτός χιονάνθρωπος, η αμετακίνητη δύναμη, ένας άντρας-αρκούδα, με το ανοσοποιητικό σύστημα ενός Βίκινγκ και τη δύναμη ενός ταύρου»

Οι «οικογενειακές» βρισιές

Ο Μπιγκ Τζιμ και η Κέι ήταν αφοσιωμένοι χριστιανοί. «Δεν ήταν αυστηροί με την έννοια της κόλασης και της φωτιάς. Αλλά οι συνέπειες ήταν σημαντικό θέμα. Η μαμά και ο μπαμπά μου είχαν προσδοκίες. Υπήρχε ο φόβος της ανυπακοής και του να κάνεις λάθος». Τι είδους πράγματα; «Σεβασμός. Να μην αντιμιλάς. Να προσπαθείς. Δεν μπορούσες να πεις «δεν μπορώ» ή «μισώ». Το «μισώ» και το «δεν μπορώ» ήταν σαν βρισιές στο σπίτι μας. Μπορούσες να πεις «μ@υνί», αλλά δεν μπορούσες να πεις «δεν μπορώ»».

Στα απομνημονεύματά του, ο Μάθιου — ένας από τους τρεις γιους, μαζί με τους αδελφούς του Ρούστερ και Πατ ΜακΚόναχι — έγραψε ότι ο πατέρας του «ήταν ο φρικτός χιονάνθρωπος, η αμετακίνητη δύναμη, ένας άντρας-αρκούδα, με το ανοσοποιητικό σύστημα ενός Βίκινγκ και τη δύναμη ενός ταύρου».

Στην αρχή, έγραψε, ένιωθε ότι «κανείς και τίποτα δεν μπορούσε να τον σκοτώσει. Εκτός από τη μαμά».

Η αποχώρηση του μπαμπά του

Η Κάι και ο Τζέιμς παντρεύτηκαν και χώρισαν πολλές φορές (επίσημα τρεις) κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ενώνοντας τη ζωή τους για πρώτη φορά το 1968, μετά τη γνωριμία τους στο κολέγιο. Ο ρομαντικός τους δεσμός διήρκεσε 24 χρόνια.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τον θάνατο του πατέρα του ως «τη σημαντικότερη στιγμή της ενηλικίωσής του» σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Απρίλιο στον Τζέικομπ Λόφλαντ, πρωταγωνιστή της σειράς Landman, για το περιοδικό Interview.

«Επειδή οι μπαμπάδες είναι, κατά κάποιον τρόπο, υπεράνω του νόμου… Θυμάμαι, όμως, ότι απέκτησα πολύ θάρρος», είχε πει τότε ο Μάθιου. «Υπήρχαν πράγματα που έκανα και που μου είχε μάθει να κάνω, αλλά τα έκανα μισά, γιατί ένιωθα ότι ο πραγματικός άντρας είναι ακριβώς πίσω μου. Η αποχώρησή του μου έδωσε ένα κίνητρο να βρω το θάρρος μου».

*Η τελευταία ταινία του Μάθιου ΜακΚόναχι, The Lost Bus θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Apple TV+ στις 3 Οκτωβρίου.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Μάθιου Μακόναχι, η σύζυγός του Καμίλα Άλβες, η μητέρα του Μαίρη Κάθλιν «Κέι» και ο γιος του Λέβι Άλβες Μακόναχι ποζάρουν στο κόκκινο χαλί για την ταινία «The Lost Bus», στο πλαίσιο της 50ής διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) στο Τορόντο του Οντάριο, Καναδάς, στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Mark Blinch